Angostura, Sinaloa.- Con el firme objetivo de explicar a detalle las distintas obras programadas que se desarrollarán en las comunidades, que, sin duda alguna, les generarán progreso, así como también aclarar todas las dudas surgidas, autoridades municipales, encabezadas por el alcalde de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, sostienen una vital reunión con los integrantes del Comité de Defensa del IPR, comisariados ejidales y líderes representantes de los pueblos.

Durante la junta, Jesús Miguel Angulo López, director de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento, explicó que estas obras son de beneficio colectivo, de amplio sentido social y muy demandadas por la ciudadanía, ya que se contempla atender todos los rubros. "Fue una reunión que tenía como objetivo darles a conocer el listado de obras que hasta el momento se tienen consideradas, presupuestadas y ya listas para ser adjudicadas una vez que se cuente con el recurso", comenta el funcionario municipal.

Angulo López asegura que gracias a las diversas opiniones que emitieron la mayoría de los asistentes la dirección de Obras Públicas creará una base de datos de las mejoras y próximas obras que se habrán de ejecutar, además pondera que todo lo proyectado es con recursos del Impuesto Predial Rústico.

Angostura proyecta progreso y desarrollo de obras en comunidades | Foto: Cortesía

"El reclamo de los productores agrícolas es muy válido, ya que son los que generan este impuesto y lo que más desean es que se les vea reflejado en su comunidad alguna obra, por ello estamos presentándoles las acciones que se estarán haciendo a lo largo y ancho del municipio, algunas son con fines educativos, otras con sentido social pero más allá de esto estamos tocando la parte humanitaria, pues haremos ampliaciones eléctricas, drenajes, colectores pluviales, alumbrado público de primer nivel en zonas que no tienen, techumbre y aulas en escuelas, baños, cercas perimetrales, dignificación de viviendas, así como adquisición de maquinaria para brindarle un mejor servicio a la población", afirma Jesús Miguel Angulo López.

El director de Obras Públicas afirma que en esta reunión se logró concientizar y tocar la parte humana de los productores, pues las comunidades que más generan IPR se solidarizarán con las que no generan por distintos motivos, ya que algunas no cuentan con parcelas, otras son de temporal y si no llueve no siembra, si no siembran no hay producción y si no hay producción no hay impuesto pero eso no significa que no tengan necesidades que brindarle atención, pues también reclaman algunas obras.

Te recomendamos leer:

"El alcalde Miguel Ángel Angulo Acosta siempre ha girado instrucciones de que saquemos adelante todas las solicitudes que nos llegan, sobre todo las de mayor prioridad, ya que tenemos que combatir y rezago y debemos brindarle mejor calidad de vida y servicio a la gente", puntualiza Jesús Miguel Angulo López, director de Obras Públicas.