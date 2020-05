Angustia y tristeza reflejan al no tener qué comer

Guamúchil, Sinaloa.- Bajo el techo de una caseta hecha para una casita de canaleros es donde habita una familia, quien bajo la incertidumbre de no tener un techo dónde pasar la lluvia decidió tomar este lugar como su hogar. La casa, de aproximadamente 7x9 metros, es donde habita la familia de Francisca Esther Rocha Cervantes, quien es mejor conocida como “Pancha” en el ejido Gabriel Leyva Velázquez, mejor conocido como La Escalera.

Francisca cuenta con 51 años de edad y es la encargada del hogar que día a día lucha para sobrevivir y no hacer que el coronavirus encerrados los mate de hambre. A lo largo de esta cuarentena el QuédateEnCasa les ha dejado daños imposibles de ignorar, así como el apreciar en las malas condiciones en las que habitan, por lo que esta situación se volvió más complicada para ellos y el cómo obtener el alimento diariamente.

A pesar de tener las manos agrietadas y cansadas de tanto lavar con la poca agua que cuentan, no se rinde y demuestra querer sacar adelante a su hija más pequeña, quien aún está cursando la primaria para superarse y brindarle un mejor futuro a su familia.

Pese a que cada día se torna aún más complicado el tema de la emergencia sanitaria, para esta familia no ha sido nada fácil el sobrellevar este periodo de cuarentena, y es que el poco dinero que entra no les alcanza ni para el alimento de una hora, y ahora mucho menos, que no se puede trabajar como prevención ante el COVID-19, es por ello que la señora “Pancha” se alimenta con lo poco que cuenta en su humilde hogar. “Esta cuarentena no me gusta para nada”, expresó con voz quebrantada la madre de familia.

Rocha Cervantes detalla que sufren mucho de hambre porque no abastece el ingreso para tantos integrantes, y por ahora, al quedarse en casa, es más difícil de dónde conseguir para comer, por miedo al contagio.

Gracias al apoyo y aportación de los habitantes de la comunidad La Escalera, la familia, con todas sus complicaciones, ha podido salir un poco adelante, ya que por su enorme solidaridad se encargan de brindarles alimentos, así como ropa para vestir, calzado, entre otros objetos más, que son los necesarios para el hogar o para ellos mismos.

Karla Rocha González, la hija más pequeña de la familia, quien tiene apenas 13 años de edad y que se encuentra cursando el sexto grado de primaria, comenta que si no fuera por el apoyo de los vecinos o familiares cercanos su situación sería más difícil.

“Gracias a que me dan de comer en las casas, o que me lo gano ayudando con mandados, no sufro tanto de hambre, aunque con esta enfermedad que se está viviendo y que nos está pegando muy fuerte tenemos el miedo a enfermarnos y no tener el dinero para poder ir al doctor”, dijo la niña.

