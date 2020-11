Anhelan la construcción de una carretera en camino a La Isleta, Angostura

Angostura, Sinaloa.- En una de las comunidades de Angostura, específicamente en La Isleta la gente anhela una obra que para muchos podría no ser tan relevante, pero para sus residentes sí: que se pavimente el camino.

Una de las vecinas consultadas durante la visita a la comunidad, comentó que esta es una de las peticiones que ningún político que ha pasado en campaña ha cumplido, dijo Francisca Camacho Rivera. Gobiernos van y vienen y la gente les sigue pidiendo mejorar ese camino que cruza y conecta con San Isidro, pero hasta la fecha sigue siendo un sueño guajiro.

No obstante, algunos de los residentes no pierden la fe de que algún día no muy lejano aquí también se contará con una carretera.

En las comunidades de Angostura la gente padece del polvo que se genera en los caminos empedrados y sin raspar. Es por eso que la pavimentación es considerada como una de las necesidades prioritarias.

Ya que, a decir de los vecinos, la mayoría de los servicios públicos están funcionando bien y hasta el momento no tienen problemas ni con la recolección de basura, el drenaje, alumbrado ni agua potable. Este último servicio fue de los mejores calificados. También se comentó que este año el Gobierno municipal realizó el raspado de la calle.

En esta comunidad, de un centenar de habitantes, se cuenta con todos los servicios básicos y algo muy importante: una cancha deportiva para practicar el basquetbol.