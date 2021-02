Anhelan un reparto equitativo de apoyos en el municipio de Angostura

Angostura, Sinaloa.- Habitantes de la comunidad El Ébano, Angostura aseguran que tienen dos sentidas demandas qué hacerle a las autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.

Más allá de contar con todos los servicios públicos en óptimas condiciones, que a decir verdad han mejorado mucho en los últimos días, y no quieren pensar que es porque se aproxima el periodo electoral, la sociedad comenta que una de las cosas que más anhelan es la terminación del pavimento en la calle principal, a la cual le hacen falta solamente unos cuantos metros para cerrar el cuadro y pegar la importante obra con la carretera que va a la comunidad Batury.

También dan a conocer que exigen una repartición equitativa de los diferentes apoyos de despensas, cobijas, colchonetas, entre otros importantes artículos que aterrizan en el poblado, ya que éstos lamentablemente quedan en manos de unos cuantos, que en ocasiones ni lo necesitan, dejando por fuera a ciudadanos muy vulnerables que claman por ayuda.

Qué bueno fuera que nos terminaran de pavimentar la calle principal hasta pegar con la carretera, sería un sueño hecho realidad ver esta escuadra bonita”.

En alumbrado público había muchas fallas, pero hace dos semanas vinieron los del Ayuntamiento y arreglaron todas las lámparas, pero donde sí hace falta es que las autoridades pongan mayor orden y supervisen las entregas de las despensas, pues este apoyo no se reparte equitativamente, a los que no tienen necesidad les llega y a las personas que sí tienen ni en cuenta las toman. Todo queda en la cocina económica y eso no se vale”, comenta Cinthya Montoya.

