Trenazo, percance ferroviario difícil de olvidar

Guamúchil, Sinaloa.- En su 29 aniversario, personas que fueron testigos del devastador Trenazo recuerdan y dan su testimonio del fuerte accidente que se originó por creciente del arroyo “Cuatro Vientos”. El recuerdo sobre el tren 'Burro y su descarrilamiento aún pone nerviosos a los testigos del accidente El Trenazo, fueran pasajeros, rescatistas, voluntarios, socorristas, periodistas o fotógrafos el recuerdo del 09 de Agosto de 1989 todavía causa un gran hueco en el estomago, por recordar esas fuertes imágenes, “el no saber en realidad que fue lo que paso, cuantas personas sufrieron y cuantas no encontraron siempre serán las incógnitas no resueltas”, expresó Lamberto Mejía.

Los testigos coincidieron que fueron alrededor de 200 personas heridas y 100 cuerpos sin vida encontrados, sin embargo, indican que hubo muchos más cadáveres que no se recuperaron, porque quedaron debajo del lodo, además de que el arroyo desembocaba en el mar a unos kilómetros del percance.

El accidente ocurrido sobre el arroyo “Cuatro Vientos” entre las comunidades de San Marcial y Estación Capomas, solo a 20 kilómetros de Guamúchil, se originó por la creciente que se dio en el arroyo que tenían un ancho de 15 metros aproximadamente, algunos cuentan que fue por algún derrame de algunas represas que se rebosaron, y otros dicen ser solo por las fuertes lluvias que se originaron en la sierra del estado, sin embargo, causaron uno de los accidentes más devastadores, pues con el paso del agua sobre el puente los pilares fueron cediendo, provocando esto el desacarrilamiento.

Los testigos recuerdan y vuelven a vivir las anécdotas de las personas que fueron rescatadas, pues la mayoría lloraba la perdida de sus familiares, quienes fallecieron en el lugar o fueron encontradas a días de haber sucedido el percance entre el lodo a los alrededor del arroyo.

Así dio a conocer la trágica noticia EL DEBATE de Guamúchil / Fotografía: EL DEBATE

Una anécdota de una pasajera dejó conmovidos a muchas de las personas que fueron parte del rescate del accidente ferroviario, ya que a su escasa edad fue testigo de todo lo que sucedió a pesar de que solo lo recuerda como un sueño no fue así, dejando en ella un tremendo trauma, la pequeña, hoy adulta narra; "Yo tenía 8 años, iba en ese tren, no nos pasó nada mis hermanos mi madre y yo salimos vivos. Aún sigo con un trauma (pienso que sea por eso), aún no puedo manejar un automóvil, cuando una situación de peligro se me presenta, recuerdo el ruido de los fierro retorciéndose, la gente gritando y las luces que se prendían y apagaban en el vagón con sacudidas estrepitosas y el desconcierto de no saber lo que ocurría en medio de una completa oscuridad. No sé si lo imaginé, o realmente lo vi, un vagón con cadáveres apilados hinchados por el agua, mojado. Aún no lo sé , si lo vi o lo imaginé, aún hay cosas confusas, pues solo tenía 8 años".

Historias como esas existen muchas, pero el saber que lo recuerda como sueño es aún más preocupante, pues la vivencia de esas escenas fueron traumáticas para muchos, tal fue el caso de la reportera de la Casa Editorial EL DEBATE, Liz Nájera, quien afirmó que efectivamente ella estuvo en el hecho, cubriendo la nota, sin embargo, ver a tantas personas heridas, así como personas llorando y el no saber si cubrir la nota o ayudar fue un episodio en su vida muy traumático, porque el deseo de apoyar la consumía, pero por otro lado, el miedo y el pavor la invadían y con ello consumían cada uno de los recuerdos que se borraron por el trauma de ver la tragedia.

Asimismo el recuerdo de los rescatistas siguen siendo para muchos de ellos el primer caso fuerte, el caso que los adentró en el mundo del voluntariado para rescatar personas, tal es el caso de Mario Morales, Bombero y miembro de Protección Civil de Mocorito, quien narra que a sus escasos 16 años fue parte de lo que se vivió en el rescate de el Trenazo, "Los cadáveres que no se recuperaron en las primeras horas fueron recuperados después, entre el lodo, entre las ramas, así como el grado de descomposición que alertaba a los rescatistas, fue algo muy impactante, no solo me marcó a mi porque eran cosas muy fuertes, en realidad fue lo que me impulso para ser parte de voluntario. El ver tanta gente buscando a su familia, buscándolos y viendo donde se encontraban sin poder encontrarlos es muy feo, recuerdo que muchos contaban que tiraban a los pasajeros del tren pensando que caían a la tierra, sin embargo, no era así, los tiraban a las fuertes aguas y muchos de ellos nunca los encontraron, la gente se lamentaba, era muy feo escuchar como se lamentaban", expresó Mario Morales.

Lugar donde sucedió la tragedia / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Por su parte un bombero inactivo, Lamberto Castro, cuenta que él formo parte de un escuadrón junto a Raul Machado, y algunas personas, quienes en búsqueda de cuerpos se llevaron una gran sorpresa, pues no fueron una ni dos personas, sino decenas, "fue algo que me marco, tuve mucho miedo, estuve aterrorizado, pero uno cuando esta ahí tiene que dar lo mejor de sí para ayudar a las personas, es fuerte lo que se vive, pero el saber que ayudé a que personas encontraran el cuerpo de sus familiares fue algo que me devolvió mucho", expresó.

Además agregó que nunca olvidará cuál fue el primer cuerpo que encontró, pues siempre tiene ese recuerdo "el primer cuerpo que encontré que me dolió, que me marco de por vida, fue encontrar el cuerpo de una mujer, con una bebé en sus brazos, pero el ver que la madre tenía a su pequeña en los brazos y que a pesar de la fuerte corriente nunca la soltó y a pesar de que estaba muerta tenía bien agarrada a su bebé de tan solo meses", asimismo recordó que durante un tiempo y sus compañeros estuvieron recogiendo los cuerpo, dejándolos en una casa de San Marcial, donde los militares tenían resguardado para dar apoyo, "muchas personas recuerdan esa casa, porque ahí muchas personas iban a reconocer los cuerpo, era doloroso".

Asimismo Julián Javier Nava, miembro del mismo escuadrón comentó que él fue de los primeros en llegar al percance, sin embargo, desde que llegó tuvo miedo, pues el ver la magnitud del accidente lo dejó muy herido, ya que era devastador el ver como estaba el tren, el sacar a las personas y ver cómo se encontraban y cómo se quejaban, "lo más fuerte fue a la media hora o una hora, cuando nos dimos cuenta que no solo eran los heridos los de esos vagones, sino que había dos más dentro del agua, y nosotros no nos dimos cuenta de que se encontraba hundido con cientos de personas".