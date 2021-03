Ante las malas condiciones del edificio, paramédicos de Cruz Roja Mocorito corren peligro

Mocorito, Sinaloa.- La dirección de Protección Civil del Pueblo Mágico de Mocorito le envía una alerta a paramédicos y personal que labora en Cruz Roja cabecera municipal, pues el edificio que ocupan se encuentra en muy malas condiciones y en cualquier momento se podría presentar algún lamentable derrumbe de material.

Valentín Alapizco Arce, titular de dicha dirección, confirma que en compañía de ingenieros especializados en materia de construcción que laboran en Obras Públicas del Ayuntamiento se hizo un recorrido por todo el edificio de la institución de auxilio y en base a eso emitieron por escrito la recomendación de abandonar momentáneamente el lugar hasta no ser rehabilitado, como es el proyecto que ya se tiene.

“Les giramos un documento donde especificábamos que estaba en mal estado el edificio y todo se hizo con conocimiento de causa, ya que personal de Obras Públicas nos acompañó en el recorrido y todos constatamos y dictaminamos las precarias condiciones en que se encuentran las instalaciones”, declaró Alapizco Arce.

Agregó que se analizaron todos los puntos para saber si se ocupa arreglos, reparación o de plano la demolición, pero lo que es un hecho es que sí hay un serio riesgo en el lugar, pues se están cayendo partes del enjarre, hay algunas varillas expuestas, ya que el edificio es muy antiguo.

“Nosotros como Protección Civil les hicimos la recomendación de abandonar el lugar momentáneamente para evitar que estén expuestos a algún incidente que se pudiera presentar de un momento a otros, pero cabe señalar que Cruz Roja está haciendo una colecta y haciendo diferentes actividades y gestiones precisamente para reconstruir el edificio y la carta que les hicimos llegar es un claro fundamento para ello dado a que urge rehabilitar el espacio”, dijo.

“Tengo entendido que el municipio ya le prestó a Cruz Roja un lugar para que se cambie, este es donde estuvo ubicada la Guardia Nacional pero todavía no lo hace, no sé porqué, pero esperemos que lo hagan en estos días para que todo el personal no esté en riesgo”, comenta Valentín Alapizco Arce, director de Protección Civil.