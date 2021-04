Antonio Higuera alega que regidora de Salvador Alvarado es quien infringe la Ley

Guamúchil, Sinaloa.- Luego de que la regidora de Salvador Alvarado por Morena, Laura Patricia Dautt Reyes, solicitara a las autoridades municipales la renuncia de Luis Antonio Higuera López, éste dijo que aunque es respetuoso de su opinión, la que está infringiendo la Ley es la edil.

Comentó que él se retiró del puesto para participar en este proceso electoral, pero Dautt Reyes es regidora y anda en campaña todos los días. Añadió que la Ley que le quieren aplicar a él es exactamente la que le aplica a la regidora, a la presidenta, al gobernador o presidente de la república.

Dijo que la Ley es muy clara, la cual marca que en tiempos electorales las 24 horas son hábiles para los funcionarios y ella anda haciendo campaña todos los días.

“Incluso, el tratar el tema en Cabildo está haciendo uso de un tiempo y espacio oficial para hacer una denuncia que corresponde únicamente al ámbito electoral, hay leyes y lugares ante los que puede poner la denuncia”, resaltó.

Precisó que, actualmente no tiene relación laboral con el ayuntamiento, ya que solicitó permiso y no está recibiendo ningún pago. Agregó “Tan fácil que se puede solicitar ante el Seguro Social si estoy dado de alta o no, ella si está dada de alta”.

Higuera López, explicó que su permiso es hasta el 7 de junio, y dijo que no tiene porque renunciar, ya que el permiso es un derecho que tiene cualquier empleado.

“Muchos de los que apoyan el proyecto en el que ella está, no están cumpliendo, son empleados federales, de una universidad que aunque aleguen autonomía en cuestiones electorales no las hay, porque están recibiendo un pago de un recurso público, entonces no deberían de andar cientos de gentes trabajando en tiempo completo, que hasta donde yo se no han pedido permiso y siguen recibiendo sus quincenas, es cuestión que analice bien la regidora y que se dé cuenta que el que menos está infringiendo la Ley soy yo”, citó.

Como antecedente recordó que en el 2013, él se encontraba participando en una administración, solicitó permiso y se fue a campaña, ocasión donde 16 funcionarios de primer, segundo y tercer nivel solicitaron permiso, en estos no todos eran candidatos y no hubo ningún problema.