Apagones en la sindicatura de Costa Azul, Angostura requieren pronta solución

Angostura, Sinaloa.- Vecinos de la sindicatura de Costa Azul, Angostura, ya no soportan los apagones recurrentes por las noches. Solicitan la intervención de las autoridades para una pronta solución.

Un problema que padecen cada año los habitantes del centro de Costa Azul son las fallas en la red eléctrica que los dejan por minutos o hasta horas, principalmente por las noches.

A decir de los afectados como el vecino Porfirio López, es un grave problema que se presenta cada año con la entrada del calor y desde el mes de mayo se han estado presentando con mayor frecuencia.

En uno de los hogares está una persona de 90 años de edad que es una de las más afectadas. Además de niños y personas enfermas que padecen las consecuencias de una red eléctrica ineficiente.

Por estos casos y muchos más solicitan a las autoridades de la manera más atenta que se atienda ya el problema.

Por su parte el Síndico Municipal Remberto Montoya informó que la ciudadanía les ha reportado que se les ha dañado los equipos de refrigeración, por lo que están buscando organizarse para que una comisión acuda a la comisión federal de electricidad para ver cómo se puede resolver.

Uno de los vecinos afectados informó que tienen muchos años con el problema. “Año con año se presentan los apagones en el tiempo de calor. No sé qué pasará si serán los transformadores, pero el hecho es que nos está afectando, se están dañando electrodomésticos, pero lo que más nos afecta es que tengo una señora que está encamada de 90 años”, relató el vecino Porfirio López.

De parte de las autoridades se informó que si ha habido intentos de atender el problema pero que no se ha logrado resolver y esto merece una atención de ya.

En opinión del Síndico Municipal de Costa Azul, se creía que la magna obra de red eléctrica que inicio el año pasado en el sur del municipio “iba a solucionar el problema, pero nomás llegó el calor se presentó de nuevo”.

El Síndico comento que se buscara una forma de hacer llegar la solicitud a la CFE en la ciudad de Culiacán, formando una comisión para acudir de manera presencial para ver cómo se resuelve.

De acuerdo a los testimonios recabados con algunos de los habitantes se pudo conocer que el cableado de la red es muy antiguo y se estima que desde hace más de 50 años que no se ha cambiado. Lo que explicaría en parte las fallas que se tienen ya que el sistema no soporta la demanda de los hogares porque en temporada invernal no se presenta una afectación de tal magnitud como la que se está viviendo actualmente y esto no solo es en los electrodomésticos sino para la economía familiar ya que comprar un equipo de refrigeración tiene un costo bastante alto.