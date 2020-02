Apostarán por realizar trámites digitales

Guamúchil, Sinaloa.- El Ayuntamiento de Salvador Alvarado se suma a la iniciativa del Gobierno Estatal de reducir el uso de papel en la realización de trámites y en las actividades que se realizan en cada área.

El secretario del Ayuntamiento respondió que aunque hasta el momento no les ha llegado una indicación oficial del Estado, se avanza en la implementación del ahorro de papel.

Pero que uno de los obstáculos es que muchos ciudadanos no tienen acceso a tecnología, no la utilizan o no tienen la cultura de lo digital.

Por su parte, la coordinadora de Ecología, Karina Camacho, expuso que “en temas de permisos es un poco más complicado debido a que tienen que firmar los legítimos dueños y propietarios. Lo que hemos ido implementando es con hojas recicladas. Si intentamos hacer y solicitar lo menos que se pueda. Por ejemplo, con las licencias en línea se ahorrará mucho tiempo y papel”.