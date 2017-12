Apoyarán a la Japasa con 2.5 mdp para pago de aguinaldos

Guamúchil, Sinaloa.- Mediante una sesión extraordinaria de Cabildo se dio por aprobada la propuesta de otorgar la cantidad de 2 millones 500 mil pesos como apoyo a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, con lo cual se estará cubriendo el aguinaldo a los trabajadores de la paramunicipal.

PROPUESTA.

En su intervención el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez expresó a los ediles la importancia de transferir la cantidad de los 2 millones 500 mil pesos a la Japasa, en donde argumentó los tres últimos años se le ha apoyado con cantidades importantes a la paramunicipal, “esto sería en carácter de apoyo, no de préstamo, porque no tendrán cómo regresárnoslo, se han tomado acciones para ahorrar y que no haya gastos innecesarios. La Junta ocupa 3 millones 90 mil pesos para pagar aguinaldos, ocupamos transferir 2 millones 500 mil pesos, para cumplir en tiempo y forma el compromiso que tenemos con los trabajadores”.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE.

OPINIÓN.

En su intervención el regidor Heriberto Sánchez Camacho dijo: “No me convence el hecho que una paramunicipal que por un lado tiene vida y operación propia sigue requiriendo o reclamando el apoyo del municipio, entiendo el trabajo de los colaboradores de la Japasa, la administración anterior con el mismo argumento llevó a cabo un incremento del 20 por ciento y después otro 5 por ciento a la tarifa, y sin embargo, ha resultado insuficiente, algo está pasando, debemos de poner realmente atención y veamos los motivos. Lo más correcto debería de ser en calidad de préstamo, ya que no se me hace justo que el tesorero haga esfuerzos para llevar a cabo buenas finanzas y para que a estas alturas nada más digan vénganse para acá”.