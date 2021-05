Apoyo a mujeres y a jóvenes emprendedores de Angostura será una prioridad para Valeria Urías

Angostura, Sinaloa.- Amar a Angostura es amar una nueva generación basada en la honestidad dijo la candidata del Partido Acción Nacional en el Debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), durante su participación en donde desarrollo el tema de Política, gobernación y Desarrollo Económico.

El alto porcentaje de personas que se encuentran en vulnerabilidad niños, mujeres y adultos mayores, comentó la candidata quién aseguro que en su gobierno no habrá más niños que se queden sin comer, debido a que no es justo que el fantasma alimentaria esté presente, por ello vamos a contar con apoyos para madres solteras, promover la escancia de nuestra niñez, porque se puede decir que no ha recurso, pero sí para cargar a todos en campaña.

Urías Verdugo informó que tomará el modelo que tiene los gobiernos de su partido el PAN en donde se tiene guarderías para madres trabajadoras, el cual consideró que es un modelo funciona, vamos a apoyar con becas a los estudiantes de niveles de posgrado.

“Vamos a apoyar a los productores agrícolas, ganaderos, pescadores, jornaleros, albañiles, vamos con programas que generen mejores condiciones, sabemos que los gobiernos no generan empleos pero si las empresas, su gente por ello vamos a promover para que se generen los desarrollo, impulsando la inversión y la competitividad para que sean los proveedores locales los que sean quienes promuevan sus productos”.

Considero que de llegar al gobierno municipal de Angostura dijo que serán los empresarios locales los principales impulsores de los proveedores locales y el 20% serán proveedores de fuera.

En comunidades y sindicaturas hay poco desarrollo y esto tiene molesta a la gente, qye los tengan en el abandono, por ello le apostará a un crecimiento parejo, dijo es mome nto de cambiar la oportunidad de servir a la gente.

“No es posible que se siga aprovechando de la gente, en beneficio de los mismos, es momento de la gente honesta de valorar la política para transformar a una mejor realidad”.

Comentó además que en su gobierno se atenderán los servicios principalmente los más golpeados como es el agua potable por lo que se realizará un estudio que permita atender esta necesidad abasteciendo a todas las comunidades, estableciendo un programa de cobro justo, se hará una limpieza en la junto de agua acabando con los aviadores; en el tema de la recolección de basura, se hará un gran esfuerzo para atender a todas las sindicaturas, con el tema de alumbrado público vamos a buscar que empiecen a funcionar todas las lámparas que se encuentran sin funcionar

“Sabemos que si hay dinero pero es para el beneficio de algunas gentes, no se pavimentan calles en donde se ocupan sino donde viven los políticos, vamos a ser un modelo de participación en que las calles más funcionales sean las que se pavimenten”.

En los temas de sectores productivos que se encuentran en abandono vamos a generar mejoras y acabar con esos malos gobiernos, dijo Valeria Urías.

Agregó además que en el tema de pesca promoverá el desarrollo que permita mayor crecimiento, por lo que lamentó la situación que generó el Gobierno Federal afectando a miles de personas del municipio.

Reconoció que la situación financiera fue golpeada de manera abrupta por la pandemia y pero el esfuerzo de mujeres y jóvenes quienes han puesto un comercio familiar, de ahí que se impulsará a las mujeres y a los jóvenes emprendedores, dijo que serán un gobierno incluyente sumando a la comunidad de LGTB

En el tema de recursos naturales, dijo que su gobierno estará enfocado en el medio ambiente, garantizando un mejor ecosistema, porque se debe de reconocer que si no se cuida y se garantiza la economía, por lo tanto se establecerá un bono verde, y se premiará a quién la cuide y sancionará a quien contamine. “Seremos defensores de la vida y la naturaleza, y darle voz a quienes no pueden defenderse”.