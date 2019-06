Apoyo a problemas sociales, trabajo de excandidatas

Guamúchil, Sinaloa.- De quienes buscaban la presidencia municipal de Salvador Alvarado en el proceso electoral del 2018, son tres mujeres quienes no fueron favorecidas por el voto y que, una vez que concluyó esa etapa, continuaron trabajando cada una desde su perspectiva en busca de apoyar a la población con algunas problemáticas o situaciones que se les presentan.

Mónica Sánchez Agramón, excandidata de la coalición Por Sinaloa al Frente, misma que estaba integrada por el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y PAS, comenta que después de la campaña y el proceso electoral del 2018 retomó su trabajo como presidenta del Voluntariado del Patronato del Centro de Integración Juvenil (CIJ), lo cual lleva muchos años haciendo, ya que le apasiona poder ayudar a la sociedad, principalmente a los jóvenes, para tratar de apoyarlos y que salgan de sus problemas de adicciones.

Actualmente, expresa, se encuentran trabajando en todos los niveles educativos en una etapa de prevención, esto en toda la región del Évora, “yo seguí con eso, y por el lado del grupo de los Iguanos, pues seguimos apoyando el deporte, es otra de las cuestiones en las que siempre hemos estado, ayudando a los muchachos y a los niños en el deporte”.

Sánchez Agramón comenta que su trabajo es básicamente como voluntaria en el CIJ, lo cual lo hace a título personal y es la labor principal que realiza, puesto que ya está jubilada como docente; mientras que en el ámbito político se encuentra en ‘stand by’, pues aunque asegura que el proceso de campaña lo vivió muy a gusto, por ahora está retirada de la política; “ya Dios dirá qué venga en el futuro, ahorita estoy dedicada únicamente a seguir como voluntaria, tratando de ayudar a los niños y los jóvenes, que son mi mayor preocupación, que no caigan en adicciones”.

Por su parte, la excandidata Mayté Figueroa Félix, quien abanderó a la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, PES y PT, luego de culminar la etapa electoral del 2018, obtuvo una oportunidad en el vecino municipio de Guasave, en el área de asesoría del Sistema DIF Municipal, lo cual, asegura, es una experiencia nueva y desde donde dice, están a la espera de algunos trabajos que vienen a nivel federal, “queremos trabajar por el proyecto de transformación, que es en lo que nosotros estuvimos colaborando, siempre en beneficio de la gente, hay gente que cree que todavía era regidora, creen que ganaste porque ganó Morena a nivel nacional, pero más que nada es porque ellos confían de alguna manera en ti; acá en Guasave tenemos muchísima gente también que nos conoce, y en espera de alguna oportunidad en la que podamos contribuir a nivel estado”.

Referente a lo que viene para ella en el ámbito político, Mayté Figueroa expresa que es muy pronto para hablar del tema, pero independientemente de lo que venga, afirma que continuará trabajando a medida que la misma gente se lo permita y se aperturen los espacios; “al final yo creo que hicimos un trabajo de altura para el poco recurso que nos llegó, hicimos un buen trabajo, y yo creo que somos buenos perdedores, confiamos en que vienen cosas buenas”.

También comenta que siempre ha estado apoyando e impulsando la causa de las personas con discapacidad, y recientemente estuvo en la inauguración del Centro Regional de Rehabilitación Integral (CRRI) en Mazatlán, acompañando a la presidenta estatal del Sistema DIF, Rosy Fuentes de Ordaz, “siempre está esa sensación de que paso a pasito vamos avanzando, entonces proyectos de esa magnitud yo creo que es lo que te llena el corazón y es parte de la causa”, y agrega que han impulsado un CRRI de altura, con excelente infraestructura y sofisticado, por lo que manifiesta que no pretenden colgarse banderas ajenas, pues se trata de proyectos impulsados por el Gobierno del Estado, pero son las causas que, de alguna manera, han estado apoyando y lo seguirán haciendo, “todavía vemos que vienen programas federales, hay muchas cosas que faltan por definirse, pero confiamos que vamos a ser parte de esa transformación que viene para el municipio, el estado y el país”.

Finalmente, la excandidata Juana López Iribe, quien representó al Partido Independiente de Sinaloa (PAIS) en el pasado proceso electoral, argumenta que no se siente perdedora, ya que siempre se ha considerado una mujer de retos, lo cual, señala, fue obvio al aceptar ser la candidata de un partido que se puede decir que no nacía aún; “creo que sabía los resultados, pero no le temo a lo difícil y complicado, mucho más cuando no hay dinero para tal campaña y peleas contra un monstruo”.

Asimismo, señala que continúa en lo que ha hecho toda su vida, que es ayudar y servir, así como gestionar para todas aquellas personas que se acercan a pedir su ayuda y darle solución a algún problema, lo cual, explica, no es de ahora, sino que lo ha llevado a cabo siempre en la medida que se lo permiten; “yo no soy de ese tipo de personas que espera que sea tiempo electoral para ayudar o acercarse a la ciudadanía; aparte, he estado en pláticas con un grupo de personas, de las cuales no diré nombres, para ponernos de acuerdo, cómo vamos a organizarnos para ayudar de una forma más amplia a nuestro pueblo, a nuestra gente”.

Finalmente, la excandidata Juana López Iribe, quien representó al Partido Independiente de Sinaloa (PAIS) en el pasado proceso electoral, se encuentra actualmente vinculada a proceso penal por el delito de homicidio calificado, pues según se dio a conocer el pasado mes de abril, junto con un joven participó en la privación de la libertad asesinato del periodista Omar Iván Camacho el 24 de marzo del año en curso.

Semanas antes de ocurridos estos hechos, la excandidata señaló a este medio que no se sentía perdedora de la contienda electoral, ya que siempre se ha considerado una mujer de retos, lo cual, señaló, fue obvio al aceptar ser la candidata de un partido que se puede decir que no nacía aún; asimismo, dijo continuar en lo que, hasta ese momento, había hecho toda su vida, que es ayudar y servir, así como gestionar para todas aquellas personas que se acercan a pedir su ayuda y darle solución a algún problema.