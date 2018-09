Autorizan el apoyo de 1.5 mdp para el cacahuate

Mocorito, Sinaloa.- Gracias al apoyo del Gobierno Estatal, en coordinación con el Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (Fofae), los productores de cacahuate de Mocorito tendrán una ayuda para la compra de insumos que habrán de aplicar en sus cultivos, afirma Pasiano Mojardín Heráldez.

El líder nacional cacahuatero da a conocer que el propio Jesús Valdés Palazuelos, secretario de Agricultura y Ganadería en Sinaloa, ya confirmó la autorización de un recurso para beneficiar a 3 mil hectáreas de las 7 mil que están sembradas en el Pueblo Mágico, claro, esto en una primera etapa del programa.

“Esta aprobado un millón y medio de pesos, los cuales se repartirán entre los productores de cacahuate de Mocorito. No alcanzará para todos, pero ya luego vendrá la segunda etapa y ahí sí se cubrirá a los que faltaron. Se entregarán 500 pesos por hectárea y lamentablemente es lo único que hay disponible para aplicarlo en el cacahuate”, manifiesta Mojardín Heráldez.

Cabe resaltar que ayer por la mañana el líder cacahuatero se reunió con una buena cantidad de productores para ver la dinámica a seguir, quienes serán los afortunados y los documentos que tienen que proporcionar.

“Nosotros siempre buscamos que cuando se nos autoriza un programa este sea para todos, no hemos estado de acuerdo que nos autoricen un programa mocho, pero mientras llega la segunda etapa vamos a empezar a ejercer lo que ya se tiene. Entre todos vamos a tomar acuerdos de la manera del cómo le vamos hacer, ya que el apoyo para 3 mil es muy poquito para las 7 mil que tenemos y no queremos compañeros inconformes, pero lamentablemente esto no va alcanzar”, puntualiza Pasiano Mojardín.