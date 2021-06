Aprueba Cabildo de Mocorito reestructurar crédito bancario por mejorar finanzas

Mocorito, Sinaloa.- Se realizó la Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Mocorito, entre cuyos puntos del día destacó la solicitud de autorización para que el Municipio formalice los actos que requiera con objeto de reestructurar el crédito contratado con Banobras, por un importe original de hasta 7 millones seiscientos mil seiscientos treinta y cuatro pesos.

Se expuso que el único cambio en el contrato es eliminar la obligación de mantener calificado el crédito establecida en la cláusula séptima, numeral tres del contrato de crédito, siempre y cuando no se incremente el saldo insoluto del crédito, no se amplíe el plazo de vencimiento original del crédito, no se otorgue plazo o periodo de gracia y no se modifique el perfil de amortizaciones del principal del financiamiento durante el periodo de la presente administración municipal, ni durante la totalidad del periodo del financiamiento objeto de la reestructura.

El presidente municipal Guillermo Galindo Castro, afirmó que dicha reestructuración no afectará al explicar que se van a estar ahorrando 170 mil pesos en este año que no van a pasar a la empresa crediticia que calificó el crédito adquirido en el año 2007, lo cual es favorable que se haya tomado una decisión colegiada por el bien de las finanzas públicas, destacó.

Sobre la liquidación del crédito informó que todavía falta tiempo, “hasta el 2024 pero los siguientes años que restan no se va estar pagando este recurso a la institución”, dijo al señalar el cambio que se hará con la eliminación de mantener calificado el crédito.

