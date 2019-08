Aprueba Reglamento para el Uso de Vehículos Oficiales

Mocorito, Sinaloa.- Tras generar opiniones divididas, el Cabildo del Ayuntamiento de Mocorito aprobó el Reglamento para el Control y Uso de Vehículos Oficiales del Gobierno de Mocorito, en el que se establece que todo servidor público que ocasione daños a una unidad, deberá correr con los gastos que de ello se deriven.

Ante esto, la síndica procuradora, Cristina Mápula Lares, manifestó su postura en contra de éste bajo el argumento que algunos trabajadores no tienen Seguro Social ni seguro de vida, además que perciben un salario que no llega ni a 3 mil pesos quincenales, por lo que expresó que no podrían cubrir este tipo de gastos, "los vehículos no tienen placas, no tienen un seguro, cómo vamos a aprobar eso para que nuestros funcionarios y los muchachos que trabajan con nosotros, de confianza, paguen".

Por su parte, el regidor Eduardo Daniel Robles Sánchez en su argumento partió de lo que dice el reglamento sobre las obligaciones de los servidores públicos, por lo que explicó que en el artículo 8, fracción V, dice que se deberá cubrir el importe de los daños que le cauce a la unidad que conduzca cuando exista irresponsabilidad y negligencia de su parte, así como los daños causados a terceros en su persona o a sus bienes.

Manifestó que no se puede tolerar el hecho de que un servidor público actúe con negligencia o irresponsabilidad al utilizar un vehículo oficial, ya que no es de su propiedad, sino de todos los mocoritenses, "si esta persona actúa de esta manera, siento yo que debe ser responsable de los gastos que se generen en un accidente, reparando el daño del vehículo y reparando los daños a terceros que esto ocasione".

Además, indicó que los vehículos oficiales deben contar con placas de circulación y su póliza de seguro, la cual no se puede obtener si las unidades no están en regla; también está la exigencia de que cuenten con un distintivo, que tengan su calca y un número que le permitirá al oficial mayor identificarlo de una mejor manera.

Finalmente, expresó que la opinión de la síndica procuradora también es válida, pero no pueden pasar por alto un hecho en el que un servidor público ocasione daños al conducir un vehículo oficial y eximirlo de asumir su responsabilidad solamente porque percibe un salario bajo o no tiene Seguro Social o de vida.