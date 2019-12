Aprueban el Presupuesto de Egresos para el 2020

Angostura, Sinaloa.- Hoy por la mañana, en Sesión Extraordinaria de Cabildo, regidores del municipio de Angostura aprobaron el Presupuesto de Egresos para el 2020 correspondiente a una inversión de poco más de 187 millones de pesos, pero el edil de Morena, José Luis Beltrán Astorga, pese a que votar a favor en lo general, en lo particular no estuvo muy de acuerdo con los números presentados por la tesorera Alma Judith Solís Chávez, por tal motivo solicitó hacer una revisión a detalle en diferentes rubros.

En su intervención, Solís Chávez, encargada de las finanzas del Ayuntamiento, detalló que en servicios personales se tiene un porcentaje del 53.04, que equivalen a 99 millones 374 mil 154 pesos con 14 centavos, con respecto al presupuesto total que se les aprobará en el 2020 de 187 millones 353.27 pesos.

En materiales y suministros se tiene estipulado un porcentaje de 4.79, que son 8 millones 982 mil 618 pesos con 60 centavos, en tanto que en servicios generales el porcentaje es de 12.54, correspondiente a 23 mil 495.421. 78 centavos.

En transferencias, asignaciones, subsidios y otras deudas el porcentaje es de 7.98, equivalente a 14 millones 949 mil 545.40, mientras que en bienes, muebles, inmuebles e intangibles el porcentaje es de 1.12 , que es 2 millones 103 mil 843.04.

En inversión pública el porcentaje es de 19.24, que es un equivalente a 36 millones 47 mil 919 pesos con 31 centavos y en deuda pública se está haciendo una proyección de 1.28 por ciento, que es el equivalente a 2 millones 400 mil pesos, dando el total de todo esto el 100 por ciento del Presupuesto de Egresos para el 2020.

Luego de haber escuchado esta explicación, el regidor de Morena, José Luis Beltrán Astorga, manifestó que en lo general votó a favor de la aprobación del presupuesto pero en lo particular solicita una revisión a detalle dado a que los porcentajes finales tienen una enorme desproporción entre lo que es cuenta corriente, pagó de nómina, prestaciones, sueldos, entre otras cosas, que se lleva alrededor del 80 por ciento, contra el menos del 20 por ciento para inversión pública.

"La mayoría del dinero presupuestado se irá en pagos de gastos de servicios, nómina, sueldos aguinaldos, consumibles, en fin, y no en inversión pública, en obras que es lo que quiere ver la ciudadanía.

Yo en lo particular siempre he solicitado que en inversión pública se vaya por lo menos el 35 por ciento del presupuesto total, pero en esta administración eso no se puede dar porque hay un exceso de personal trabajando en el Ayuntamiento y también en varios rubros.

De igual forma me reservo el apoyo que recibe el DIF y el recorte de personal que es una asignatura pendiente que no ha podido cumplir la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez. Seré muy incisivo en que se hagan estos análisis y resalto que en lo general voté a favor del Presupuesto de Egresos pero en lo particular me reservo para revisión los asuntos del DIF, con un aumento del 30 por ciento en recursos que no van a acciones en favor de la sociedad si no a pagos de salarios, prestaciones, consumibles y servicios, y los pocos recursos que se dejan para la inversión pública", señala el regidor José Luis Beltrán Astorga.