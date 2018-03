Aprueban los apoyos de techos y pisos

Guamúchil, Sinaloa.- Alrededor de 760 solicitudes para vivienda fueron las que se captaron en días anteriores en el municipio Angostura, sin embargo Perfecto Alfonso Ruelas Beltrán indicó que no han recibido respuesta alguna del Invies sobre estas viviendas. No obstante, el director de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Municipal agregó que referente a los apoyos de pisos y techos la respuesta ha sido favorable.



“Tenemos como 760 solicitudes para vivienda de todo el municipio, aparte tenemos las de techo y piso. Nos acaban de autorizar el programa de piso para el 2018. Este apoyo abarca 264 viviendas que se les estará construyendo piso, esto ya está autorizado”. El funcionario municipal informó que tanto el beneficiario como la comuna no aportan nada de recurso, esto porque el apoyo es directamente estatal.

Hablando específicamente de vivienda, el director de Sedesol Municipal explicó que las solicitudes fueron enviadas al Invies (Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa), así como en Fonhapo (Fondo Nacional de Habitaciones Populares), y con el mis-mo gobierno del estado.

“Estamos esperando que nos autoricen de perdida unas 200 viviendas para trabajar en recámaras adicionales. Nosotros hemos estado haciendo recorridos por el municipio para cerciorarnos que sean ciudadanos que realmente sí lo necesitan, porque no queremos que pase lo que ha pasado en otras administraciones, que se les dé a quienes menos lo necesitan.”

Agregó que para techos también se le fue aprobado el proyecto por el orden de 1.4 millones de pesos, y será a más tardar este martes cuando el constructor esté visitando el municipio para dar inicio con los trabajos.

El director de la Secretaría de Desarrollo Social en Angostura explicó que si bien la veda electoral ya está a la vuelta de la esquina, ellos continuarán trabajando pero apegados a lo que marca el INE.