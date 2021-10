Aprueban permiso de uso de suelo para posible construcción de Valle Bonito IV

Sinaloa.- Anteriormente, el Cabildo había tocado este tema sin embargo se decisión mandarlo a la comisión correspondiente, misma que lo aprobó con la mayoría de los votos a favor y solo uno en contra que fue el del edil Gilberto Lugo Sánchez, quien al parecer manifestó durante las reuniones de comisión y en la sesión de Cabildo sus motivos para la negativa.

El edil afirmó que no se debería de aprobar este punto debido a que ya se había acordado que el fraccionamiento que se busca construir debe tener un acceso para darle más fluidez a la circulación vehicular, además también comentó que entre más crezca la ciudad menos se darán abasto los drenajes de Guamúchil, sin embargo dejó claro que no está en contra del crecimiento, si no que lo que busca es que las cosas se hagan correctamente.

Por su parte el regidor, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, explicó que en las sesiones de las comisiones donde estuvieron exponiendo este tema, Hugo Soto Mata, director de Obras Publicas de Salvador Alvarado, explicó detalladamente que una cosa es el permiso para uso de suelo y otra cosa es el permiso para la construcción del fraccionamiento y que será ahí cuando se analicen los factores en contra y los que sean a favor, pero que inicialmente se debe de dar el primer paso para poder proseguir.

Finalmente y después de algunos minutos de discusión, aprobaron este punto con la mayoría de los votos a favor y uno en contra que fue el del edil Lugo Sánchez, quien sostuvo sus argumentos hasta el término de la sesión.