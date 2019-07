Aprueban solicitud de crédito para comprar vehículos

Mocorito, Sinaloa.- Tras un análisis de la Comisión de Hacienda del Cabildo del Ayuntamiento de Mocorito, por unanimidad fue aprobada la solicitud de crédito por 10 millones de pesos a Banobras para la adquisición de unidades que se utilizarían en la recolección de basura, así como un vactor y una grúa.

El regidor Valerio Guadalupe Cervantes Gastélum, quien preside dicha Comisión, manifestó que se llevó a cabo un análisis de la solicitud del crédito que se está requiriendo, lo cual los llevó a la conclusión, luego de revisar los pros, contras y el tiempo que se va a dar para pagar, de que es realmente necesario obtener ahorita dicho crédito.

Llegamos a un acuerdo de que sí es conveniente, y el mismo contador nos dijo que ahorita hay capacidad para obtener ese crédito debido a la gran necesidad que tenemos en maquinaria", expresó.

Asimismo, agregó que se habló de la compra de un vactor, de carros de la basura y una grúa para reparaciones del alumbrado público.

Regidores aprobando la propuesta. / Fotografía: Ramón López EL DEBATE

Al respecto, el regidor Claudio López Camacho, manifestó que fue muy noble la manera en que la administración de Jesús Guillermo Galindo Castro inició en el tema de la recolección de basura, pues crecieron en muchas comunidades, aunque se descuidaron otras áreas.

"Se creció a comunidades grandes y eso lo aplaudo, me agrada la idea de crecer para atender a más población, pero no me agrada el plan de cómo resolverlo de una manera más correcta y creo que hoy que tenemos sanas finanzas con Banobras y se nos planteaun crédito razonable, lo prioritario es copmprar carros de la basura", dijo.

Además, señaló que estará pendiente de que estos recursos se apliquen preferentemente en la adquisición de camiones para la recolección de basura, así como en la compra del vactor y, sobre la posibilidad de comprar una grúa, dijo que se necesita una camioneta con un brazo, pero eso sería ya como un tercer paso.

Además, el regidor Eduardo Daniel Robles Sánchez aplaudió el hecho de que aunque se haya ofrecido un techo financiero de 18 millones de pesos, solamente se esté pidiendo lo debidamente necesario, ya que lo que se pretende hacer no es un lujo, sino una necesidad y una exigencia de la ciudadanía.