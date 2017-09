“Aquí se sabe si el boxeador tiene talento”

Guamúchil, Sinaloa.- Fermín “El Zarco” Soto Orozco, quien en sus años mozos logró que el nombre de Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa se escuchara fuerte en el boxeo internacional, asegura que en el Torneo de Box de Los Barrios de EL DEBATE se sabe si el muchacho tiene talento como para aspirar a llegar a profesional o si va a ser uno más del montón.

Además reclamó la falta de seguimiento de este tipo de proyectos de parte de las autoridades municipales, al argumentar que terminando el Box de Los Barrios los jóvenes lamentablemente caen en la falta de proyección y muchos de ellos tiran la toalla, al no organizarse funciones amateurs, mucho menos profesionales.

PUNTO DE VISTA.

““Le aplaudo a EL DEBATE por el Box de Los Barrios, es muy buen proyecto, un aliciente para toda la chamacada, para que dejen de andar de vagos, desvelándose.

Me ha tocado ver muy buenos muchachos en la región, lo único malo es que no tienen continuidad, se hace un torneo y hasta el año vuelve el otro, pues no hay un torneo organizado por las autoridades municipales que mantenga activos a los jóvenes.

Lo de los Viernes de Box fue una llamarada de petate, creo que ya terminó, lamentable, porque pintaba bien, había buena participación de boxeadores y la afición acudía cada vez más.

El Torneo de Box de Los Barrios es muy importante para el sector amateur, pues los muchachos agarran experiencia y valor, poco a poco pierden el miedo. Además con las publicaciones que se hacen cartelera tras cartelera se vuelven populares, la gente los va ubicando, y eso es algo motivante, más si los hacen pelear seguido.

En el Box de Los Barrios se le ven los espolones al gallo, aquel que tiene talento o que será del montón aquí se sabe."

Fermín “El Zarco” Soto Orozco.

"Los jóvenes que sueñan con ser ídolos el día de mañana en este difícil deporte ocupan proyección y fogueo constante, cosa que se los da el Box de Los Barrios, pero qué pasa, se termina el torneo y ahí quedan porque no se les continúa dando seguimiento.

Sabemos que no hay muchos entrenadores expertos en la materia y ni muy experimentados, pero con los que se tienen con esos tenemos, porque buenos jóvenes hay y quieren mostrar su talento. Además se tienen buenas instalaciones para la práctica del boxeo.

Yo considero que para encender la llama en la fanaticada de la región del Évora, los organizadores deben considerar que el Box de Los Barrios también realice algunas funciones en Angostura, Mocorito y Tamazula II, donde hay mucha gente deseosa de ver a los jóvenes de casa demostrando lo que tienen en sus puños, no centralizar las cosas en Guamúchil.

Esto es muy bueno, porque el peleador va perdiendo el miedo escénico, que no esté metido en su “gallinero”, que aguante la presión de boxear fuera, y para que sea atractivo para todos mínimo debe de haber siete u ocho combates por función. Hay muchos muchachos, solo es cuestión de acuerdos entre los entrenadores.."