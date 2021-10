Armando Camacho afirma que está integrando gabinete con alvaradenses que "no miren por encima del hombro"

Sinaloa.- El Alcalde Electo de Salvador Alvarado Armando Camacho tiene conformado a un 60 por ciento el Gabinete pero "en su cabeza", respondió a la prensa mientras se encontraba en un evento público en Guamúchil.

Y es que a menos de un mes de que tome las riendas del municipio, aún no se conocen oficialmente los nombres de los hombres y mujeres que presidirán el grupo central de la administración.

Pero el Alcalde Electo dijo no tener prisa "porque no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue".

Pero esta mañana platicó sobre qué perfiles eligirá para que sean dignos representantes del pueblo alvaradense. Mencionó dos valores esenciales que habrán de tener: el sentido humano y el espíritu de servicio. Así lo expuso

"El Iguano"

"El Gabinete se está integrando con personas que no vengan a mirar el pueblo por encima del hombro. Porque el pueblo es nuestro patrón,no hay que perderlo de vista; y merecen gente que trabaje. Deben tener cualidades, habilidades y conocimientos pero sobre todo el don de servir a su pueblo".

"Los partidos quedaron atrás"

Armando Camacho expuso que es muy reiterativo que en esta etapa de Gobierno ya los partidos quedaron atrás, como lo ha mencionado en otras ocasiones que en su prevalecerá una buena relación con las diversas fuerzas políticas. Con las que tiene una relación de amistad de muchos años y no solamente una relación política.

Leer más: Se reúne equipo de enlace y directivos al frente del DIF Salvador Alvarado

"Hay amistad con el PAS"

En específico mencionó que con el Partido Sinaloense se tiene una relación de amistad que no viene de ahora sino que se ha cosechado una buena amistad de hace mucho tiempo. Y que en su administración tendrán un espacio porque la gente del PAS estuvo trabajando en la campaña política.