Armando Camacho busca alianza con el sector agrícola de Salvador Alvarado

Sinaloa.- Con el firme propósito de formar alianzas con los sectores productivos y económicos, el alcalde electo de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar, sostuvo un encuentro con los presidentes de los módulos de riego de la región del Évora, con quienes se comprometió a hacer equipo para juntos gestionar apoyos para el sector agrícola, al considerar que son una gran área de oportunidad para darle realce a la economía regional.

Armando Camacho, comentó que a través de la historia del municipio, se ha dado cuenta que los módulos de riego son los que apoyan fuertemente a las administraciones y les pidió que en esta ocasión no sea la excepción, ya que requieren trabajar de la mano para obtener mejores resultados:

“Soy muy consciente que para poder que le vaya bien a Salvador Alvarado, le tiene que ir bien a los sectores primarios, de parte del municipio, lo poco o lo mucho que podamos contribuir vamos a estar todo el tiempo con puertas abiertas, encabezando las gestiones que sean convenientes ante los diputados locales, diputados federales y el gobernador”, expresó Camacho Aguilar.

El alcalde electo, comentó que parte importante del auge económico, político y social de Salvador Alvarado, son los productores primarios y los módulos de riego, por lo que se dijo muy interesado en hacer una alianza real e importante, ya que el municipio los ocupa: “Estamos en la mejor disposición de hacer equipo con ustedes, de agricultura no los puedo asesorar, pero si a donde ustedes me llamen yo puedo ir, la única convicción que traemos es servirle al municipio, no venimos a servirnos del municipio”, comentó.

En dicha reunión, estuvo presente el presidente del módulo de riego 74-1 Andrés Urías Urías, el presidente del módulo de riego 74-2 Dagoberto Llanes Soto, el presidente del módulo de riego V-II Oscar Inzunza Inzunza, el consejero de la AARM, Aurelio Lugo Camacho, el presidente de la Pequeña Propiedad de Angostura, Ricardo Flores García y otros importantes representantes del sector primario, quienes le mostraron su total respaldo para sacar adelante el municipio de Salvador Alvarado, al considerar que tienen la misma convicción de servir a la comunidad.