Armando Camacho renunció al PAN para integrarse a MORENA en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Armando Camacho mejor conocido como "El Iguano", ha pasado a ser ex militante del Partido Acción Nacional (PAN) para ser el nuevo miembro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Su renuncia fue hace ya tres meses pero recientemente hizo pública su salida del partido que durante mucho tiempo le abrió las puertas desde el Comité Directivo Municipal en Salvador Alvarado.

Pero deja claro que no se va peleado del partido, sino todo lo contrario, muy agradecido con lo que aprendió. Sin embargo, reconoció que ya no estaba coincidiendo con algunos objetivos, por lo que tomó la decisión de manifestar su salida al dirigente estatal para continuar trabajando en el proyecto del senador Rubén Rocha Moya, como lo venía realizando desde el año 2018.

Armando Camacho mejor conocido como "El Iguano". / Fotografía: EL DEBATE

Entrevista

¿Su salida es una muestra de que el PAN ya no es una opción para los militantes?

"El cambio es porque coincidimos con los objetivos del proyecto del senador para atender las necesidades más prioritarias en Salvador Alvarado, pero desde hace tiempo atrás no estamos coincidiendo con con las cúpulas del partido".

¿Que necesidades ve en el municipio que va a impulsar desde Morena?

"Una de las necesidades es el tema de la ciudadanía y realizar acciones que busquen beneficiar a la gente más necesitada".

¿Su salida es sin conflictos?

"Reitero el agradecimiento al partido y a todas las amistades que hice. No salgo con conflictos, no me voy peleado".