Armando Camacho toma protesta de los funcionarios de su gobierno de Salvador Alvarado

Sinaloa.- Como parte de los ajustes que deben darse en el nuevo gobierno municipal, el alcalde de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar, tomó protesta a los funcionarios que lo acompañaran en las distintas áreas de la comuna, a quienes les pidió conducirse con humildad y respeto hacia la ciudadanía.

“Desde hoy seremos una gran familia y tenemos la obligación de dar lo mejor de sí en beneficio de nuestro pueblo, la idea de reunirnos es para que nos identifiquemos plenamente, todos somos un mismo engranaje y una misma corresponsabilidad para con el pueblo de Salvador Alvarado, pedirles mucha humildad, mucho respeto y sobre todo mucha unidad entre todos nosotros”.

Armando Camacho, expresó que, si todos logran un buen trabajo en equipo, proyectaran cosas positivas a la sociedad y eso propiciará que la gente colabore positivamente con el Ayuntamiento y lograran trascender a lo largo de los tres años.

Toman protesta funcionarios de gobierno de Salvador Alvarado | Foto: Noé Mascareño/ Debate

“Nosotros debemos respetar mucho a nuestro pueblo, necesitamos servirle como se merecen, darle la mano amiga a toda la gente, hay que aprovechar esa magnífica oportunidad que no a Dios de servirle a nuestro pueblo y hacerlo con mucha lealtad y respeto”, externó.

El alcalde comentó que no tolerará que se mire por encima del hombro a la gente, ya que los funcionarios se deben a la ciudadanía que paga los impuestos, de donde ellos devengarán un sueldo, por lo que dijo deben servir con pasión y agradecimiento a la sociedad.

Leer más: Alcalde de Salvador Alvarado pasa lista a agentes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Funcionarios

Secretario de Presidencia Fernando Ruiz Carrillo

Departamento Jurídico Fernando Rodríguez Espinoza

Dirección de Obras Públicas José Ricardo Cruz Rocha

Dirección de Bienestar (SEDESOL) Paulina Saiz Aguilar

Dirección de Promoción Económica Elías Barrientos Limas

Dirección de Turismo Rubén Francisco Sainz Aguilar

Dirección de Adquisiciones René López López

Dirección de Protección Civil José Carlos Espinoza Espinoza

Sub Dirección de Recursos Humanos Carlos Adrián López López

Coordinador de Servicios Públicos Jesús Egelberto Valencia Angulo

Coordinación de Comunicación Social Jesús Alberto Pérez Cuevas

Coordinación de Desarrollo Urbano y Ecología Rosalinda Cruz Huitrón

Coordinación de Transparencia Jesús Edel Meza Sandoval

Coordinación de Informática Hugo González Ramírez

Médico Municipal César René Montoya Arias

COMPAVIF Aracely Díaz Chávez

SIPINNA Daría Valenzuela Valenzuela

JAPASA Enrique Román Cruz Gastélum

Sub Gerente Administrativo JAPASA Humberto Emilio Higuera Obeso

Dirección del DIF Mónica Sánchez Agramón

IMMujeres Ana María Villela Velázquez

Instituto Municipal de Cultura Romel Omar Báez Lugo

Instituto Municipal de la Juventud Emilio Valdez Castro

Instituto Municipal del Deporte Jesús Antonio Sañudo García

Sub Dirección de Deportes Alfredo López Gaxiola

Dirección de Egresos Elva Isela Román López

Dirección de Ingresos Julio Gaxiola López

Contraloría General Claudia M. González

Encargado de Acción Social José Miguel Duarte Montoya

Dirección de Desarrollo Agropecuario Roberto Valenzuela

Coordinación Municipal de Educación Mario Alejandro Ahumada Sánchez

Alumbrado Público Sergio Martínez Zambada

Recolección, Aseo y Limpieza José Francisco Higuera Gamboa

Taller Municipal Felipe Salvador Cuadras Gaxiola

Rastro Municipal Martín López

Maquinaria Felicitos Rodelo Castro

Mercados Caín Sánchez Higuera

Barredoras y Servicios José Aurelio Sánchez Sánchez

Parques y Jardines Paúl Valdés Arce

Construcción y Mantenimiento Alfonso Chávez

Sub Dirección de Obras Públicas Miguel Ángel Luque

Panteones Guadalupe Rochin

Auxiliar de IMDESA Rosario Alberto Leyva Ruiz

Asesor Jurídico de la DSPyTM Araceli Bautista