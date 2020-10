Arquitectos de Guamúchil, con motivos para celebrar en su día

Sinaloa.- El Colegio de Arquitectos de Guamúchil no la ha pasado tan mal durante la pandemia, y Felipe López Monreal, presidente de este colegio, dio a conocer que han considerado que solamente les disminuyó su ritmo de trabajo en un 30 por ciento.

Aseguró que solamente tenían la incertidumbre de no saber si tendrían trabajo al principio, pero que actualmente ya se encuentran más tranquilos y con menos miedo de no tener trabajo.

Destacó que ante este hecho, ellos consideran que sí hay motivos para realizar una pequeña reunión con todas medidas necesarias, ya que desde el inicio de la pandemia son pocas las veces que se han reunido.

Informó que en comparación al tiempo normal que se vivía antes de la crisis sanitaria, ellos tenían trabajo en más abundancia, pero que en estos momentos cuentan con un 70 por ciento de trabajo, lo cual agradecen y que imaginaban que la situación sería peor.

“La verdad es que no nos fue fan mal y estamos bien, nosotros pensamos que no íbamos a tener nada de trabajo, pero sí tuvimos aproximadamente un 70 por ciento en comparación al tiempo antes de la pandemia. Al principio teníamos mucha incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar con nosotros, pero todo resultó mejor de lo que pensábamos”, citó.

Dio a conocer que son 19 miembros activos, pero en realidad cuentan con 35 en total, solo que debido a la pandemia no todos se han acercado al colegio.

“Somos 35 en total, pero solamente vamos alrededor de 19 debido a que la pandemia nos ha alejado un poco del colegio”, finalizó.