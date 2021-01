Artesanías de barro se niegan a desaparecer en El Valle, Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Gracias a la habilidad, destreza, dedicación y talento de la señora Juliana Zepeda Pérez las artesanías en barro se niegan a desaparecer en la sindicatura de El Valle, Mocorito, muestra de ello es que de las más de 100 personas que se dedicaban a esta actividad hoy en día solamente ella sigue vigente.

Zepeda Pérez explica que a la edad de nueve años, junto a sus padres, llegó a vivir a este poblado y al ver que la mayoría de sus habitantes se dedicaban al trabajo del barro ella empezó a aprender el oficio y con el paso del tiempo se consolidó como una de las mejores artesanas, no solo del Pueblo Mágico sino de toda la región del Évora.

Para hacer ollas de barro y diferentes figuras no utilizo moldes, sino que todo es con las manos y a base de imaginación irlos detallando hasta dejarlos lo más bonitos posibles”.

“Antes el trabajo me rendía mucho pero ahora ya con los años me canso más luego y alcanzo a hacer unas cinco o seis ollas al día, pero hago diferentes cosas de barro como sartenes, macetas, platos, entre otros artículos. La tierra que utilizo es especial y yo la combino, es una roja y otra amarilla, así me han salido las ollas con un color más bonito. Luego de que ya le doy la forma y el tamaño a la olla de barro la pongo a secar gran parte del día y ya en la tarde la echo a la lumbre del horno, si son varias las acomodo, le ponga leña y ahí pasa alrededor de tres a cuatro horas. Las dejo enfriar y a la mañana siguiente las saco”, agregó.

Juliana aclaró que sí tiene una gran aceptación entre la ciudadanía, ya que van hasta su hogar a comprarle algunas artesanías de todo tipo de tamaño, especialmente la olla llamada “Tibor”.

“Para que se vean más atractivas les pinto un grado especial a mano, así no se miran tan opacas, pues el decorado les da una mejor vista”, dijo Zepeda Pérez.

De igual manera agregó que todos sus hijos le han ayudado a hacer ollas, quienes también se les da hacer las artesanías, ya que no solo hacen ollas de barro, sino además canastas, fruteros y otros recipientes con las hojas de palma.

“Gracias a las artesanías que hacemos he conocido diferentes municipios de Sinaloa y otros estados de México”, afirma la destacada artesana de El Valle, Juliana Zepeda Pérez.