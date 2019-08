Arturo Avendaño Gutiérrez es homenajeado

Guamúchil, Sinaloa.- El H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado, el Instituto Sinaloense de la Cultura, Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa y la Fundación Dr. Enrique Peña Gutiérrez; en el Programa Estatal, realizaron un merecido "Reconocimiento a hombres y mujeres Sinaloenses Ilustres de Ayer Hoy y Siempre" al cronista Arturo Avendaño Gutiérrez en su décimo aniversario luctuoso, donde grande de la cultura rindieron honor a su vida cultural.

Para dar inicio a la velada literaria en honor a cronista Arturo Avendaño Gutiérrez, se realizó la presentación de las personalidades que conformaron la mesa del presídium tales como Nicolás Vidales Soto, presidente ejecutivo de la fundación Dr. Enrique Peña Gutierrez, A.C, Olga Judtith Peña Inzunza, directora de extensión de la cultura de Cobaes; Francisco René Bojórquez Camacho, presidente de la Revista Brechas No. 68; José Noé Contreras Avendaño, Secretario del H. Ayuntamiento de Mocorito, quien fue familiar del homenajeado, Francisco Tavizón López, Corista del municipio de Salvador Alvarado; Arturo Castañeda Dueñas, Coordinador de Orquestas Sinfónicas y Coros Infantiles y juveniles del Estado; Leticia Serrano Sainz, quien estuvo en representación del Director General del Cobaes, así como el Presidente Municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez.

La grata velada estuvo amenizada por el cuarteto de cuerdas del Centro Cultural de Bachilleres, quienes interpretaron bellas melodías.

Para dar inicio a la ceremonia de homenaje fue el maestro Nicolás Vidales Soto, quien dijo sentirse muy contento y sensible ya que estar en Salvador Alvarado, le hace recordar bellos momentos y “que si la presencia de Arturo Avendaño era muy significativa, la ausencia es mayor, no hemos logrado a 10 años la distancia darle, tener en esta ciudad aquel ambiente cultural en el cual Arturo Avendaño era una de las piezas fundamentales ni era el único, pero era el que ponía el modo simple y decirle también que nunca es tarde para reconocer lo que ya no tenemos y una manera para reconocer a Arturo, precisamente que cada año buscamos reconocerlo y nos da mucho gusto que este año se haya incorporado el Ayuntamiento de Salvador Alvarado a esta actividad ya que esto significa que vaya retomando más fuerza, así como lo dice este reconocimiento a Mujeres y Hombres Sinaloenses Ilustres de ayer hoy y de mañana tiene ese impulso”.

A su vez la directora de extensión de la cultura de Cobaes, Olga Judith Peña Inzunza, reconoció que "los que nos antecedieron que dieron todo por un Sinaloa mejor" y reconoció la presencia y del alcalde de Guamúchil Carlo Mario Ortiz, de la Directora de la Casa de la Cultura, Oralia Castro, por su colaboración en este homenaje y por el entusiasmo de acobijar este proyecto que va más allá de los sinaloense, pues espera que traspase las fronteras. Así de igual manera agradeció a cada uno de los presentes de la mesa del presídium que son parte fundamental de la cultura.

Para darle un plus ambiental al homenaje al cronista Arturo Avendaño, hizo su intervención del cuarteto de cuerdas del Centro Cultural de Bachilleres el cual fue dirigido por el profesor Jorge Arredondo.

Por otra parte, en ceremonia cultural se leyó una breve reseña de quien fue el homenajeado. Para clausurar el la velada cultural tocó el turno al presidente municipal, quien agradeció a los presentes por su colaboración e intervención a este gran proyecto cultural.