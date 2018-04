Arturo Ávila gerente de la Jumapaang presenta su renuncia

Angostura, Sinaloa.- Los cambios al interior del Ayuntamiento de Angostura aún no han concluido y en está ocasión fue el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) Arturo Ávila Atondo.

De acuerdo con el presidente sustituto Eleazar Bojórquez Camacho comentó que desde días atrás recibió la información de la renuncia del gerente de la paramunicipal por cuestiones personales, agregó que el funcionario está pensando dedicarle tiempo a su familia, no obstante el munícipe informó que el espera que nadie más quiera renunciar ya que todos son necesarios en sus puestos.

"El gerente de la Junta hizo un documento en donde se separa de su trabajo, el me lo comunicó de manera directa que quiere un espacio para atender a su familia, nosotros no estamos interesados en poner un suplente rápido, el ha hecho un buen trabajo y si en un par de días toma una decisión de regresar o de plano retirarse siempre he dicho que en el tiempo que yo esté al frente no es para hacer movimientos" comentó el presidente sustituto.

Por otra parte, en el tema del nombramiento para el nuevo tesorero municipal, Eleazar Bojórquez Camacho dejó claro que estarán haciendo una terna el día de hoy la cuál será puesta a consideración por los regidores y de ahí saldrá el nuevo tesorero. Cabe mencionar que los nombres más sonados es de el subtesorero Alfonso Castro así como el director de Desarrollo Social Perfecto, Alfonso Ruelas Beltrán así como un tercero más que es ajeno a la presidencia.

Extraoficialmente se habla de que sería este último ( Perfecto Alfonso Ruelas Beltrán) quien esté tomando el área de Tesorería dejando el cargo como director de Sesesol, en donde ya están en busca de suplente, por lo que ya suena el nombre de Jesús Salazar de la Cerda.

Sin embargo será hasta mañana cuando se de a conocer estos movimientos y se haga la toma de protesta respectivamente de los cambios ya comentados.