Asegura Chenel que en ocasiones no le alcanza lo que gana

Guamúchil, Sinaloa.- A decir del diputado local José Manuel “Chenel” Valenzuela López, tiene que estirar su salario mensual de 100 mil pesos, porque se le acaba luego. Esto fue lo que declaró al respecto.

El diputado local por el Distrito 09, mejor conocido como “Chenel”, Valenzuela, respondió abiertamente que los 50 mil pesos quincenales los tiene que estirar y a veces se le acaban en tres días. Pero, ¿por qué se le esfuman de las manos tan pronto? En cuatro gastos distribuye sus ingresos: el apoyo a la gente, pagos a personal que labora con él, la oficina de gestoría y sus compromisos familiares.

“Estiro el sueldo, aparantemente es mucho, pero a mí se me acaba a veces al tercer día, porque lo reparto, porque la gente me busca, y cuando no tengo dinero les digo que esperen a la otra quincena, y pues me esperan. Yo cumplo con el compromiso de apoyarlos en las diferentes necesidades que tienen de a poquito. Todos los días me llaman diferentes gentes de comunidades y de Guamúchil, y hay que también decirlo, no a todos los puedes apoyar”, declaró.

La bondad y las peticiones diarias son las principales causas de que su sueldo no le alcance, porque se considera un funcionario al servicio del pueblo y no es indiferente a las necesidades. Al preguntarle si dicha cantidad no le parecía un alto sueldo para un diputado, dijo que: “para la gente que comparte y que no es indiferente sí se le acaba el salario. Tengo hermanos que me apoyan a pesar de que soy diputado”.

Es importante destacar que los diputados cuentan con fondos de recursos destinados a la gestoría social, además de otros beneficios en viáticos, pero al parecer el “Chenel” no los aprovecha y sigue invirtiendo de su sueldo en apoyar a su pueblo.