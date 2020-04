Asegura que la quieren dejar en la calle

Guamúchil, Sinaloa.- Diosoida Montoya Moreno está desesperada debido a la situación que está viviendo y no es para menos, pues no tiene un lugar propio dónde habitar con sus hijos, y lo peor del caso es que hay personas que la quieren dejar en la calle y eso no es justo debido a la gran necesidad de casa que tiene.

La señora, de 47 años de edad, quien sufre problemas auditivos y en la vista, detalla que años atrás vivía con su esposo en un tejabán construido a orillas del arroyo El Zopilote, en la colonia Pedro Infante, zona de muy alto riesgo, ya que cada época de lluvias eran evacuados.

El terreno que habitaban se lo estaban pagando en abonos al líder de la colonia, de apellido Escamilla, pero de repente lo dejaron de hacer debido a un fuerte problema que tuvieron y toda la familia abandonó la vivienda por algún tiempo.

Cuando regresaron a la casa de tejabán ya muchas cosas estaban destruidas, incluso le saquearon lo poquito que tenía y hasta el cableado eléctrico le robaron; aun así empezó a rehacer su vida, pero ya sin la compañía de su esposo.

Diosoida Montoya Moreno hoy nuevamente atraviesa problemas, no como los de años atrás, sino de vivienda, ya que las autoridades de Salvador Alvarado le iban a dar un pie de casa en un lugar más seguro, cerca de la colonia Renato Vega, para reubicarla y ya no sufriera los estragos de las lluvias, pero a cambio tenía que entregar el título de propiedad del terreno que tenía en la colonia Pedro Infante.

Cuando empezó a buscar dicho documento descubrió que el líder Escamilla ya había vendido a un contador público el mismo terreno, como quien dice, negoció con las personas aprovechándose de la situación, por lo tanto Diosoida no puede reclamar el pie de casa que le prometieron, pese a haber hecho todas las gestiones y trámites que se necesitaban.

La señora Montoya Moreno ya no quiere seguir viviendo en casas prestadas ni de un lugar para otro, es por ello que le pide ayuda al alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez para solucionar esta situación, pues el contador público que se dice dueño del terreno no tiene tanta necesidad de casa como la tiene ella y eso se los puede comprobar.