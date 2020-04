Asegura que tal vez la alcaldesa está mal informada

Angostura, Sinaloa.- Joaquín Inzunza Chávez le manda decir a la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, que a lo mejor la tienen engañada o está mal informada, pues él no está en nómina del Ayuntamiento como lo resaltó sino que recibe un apoyo por ser cronista del municipio y con dicho recurso paga agua, luz, renta y muchas otras cosas que utiliza en el local.

Inzunza Chávez respeta el decir de la mandataria pero como no la pudo encontrar para aclararle la situación a Isaac Angulo García, secretario de Presidencia, se lo comprobó el día que platicó con él.

"No se de dónde sacó la alcaldesa Aglaeé esa información, yo lo único que con firmeza, con la misma que ella lo aseguró, también lo digo que no estoy en nómina del Ayuntamiento, qué bueno fuera porque así tuviera un sueldo seguro y todas las prestaciones de ley pero no es así.

Considero que ella a lo mejor se referiría al apoyo que se me da como cronista del municipio, que viene desde la administración de Aurelio Chairez Chavarín, que lo han venido mejorando es cierto y eso lo propuso la alcaldesa ante el pleno de Cabildo y por unanimidad fue aprobado el que se me apoyara un poco más, pero quizá no sepan o no se den cuenta que se ese apoyo que recibo lo estoy invirtiendo en lo mismo del cronista y en cosas que conllevan a lo mismo como la compra de papelería, pago de renta, agua, luz y otros gastos.

Realmente el apoyo que me dan lo estoy invirtiendo en parte del mismo nombramiento de cronista y lo menos en la cuestión del museo. Como apoyo me están dando 2 mil 500 pesos quincenales y en ocasiones, en algunos meses, es insuficiente para cubrir los gastos que se generan dado a que también brindo apoyo a la dirección de Cultura cuando se le requiere, pues he mandado hacer fotografías para exponerlas y otras cosas.

Como no estoy en nómina del Ayuntamiento, el apoyo de los 2 mil 500 pesos quincenales me los están dando a través de un documento que hacen en la oficina de Atención Ciudadana, nuestra compañera Nora y antes me llegaba un mensaje de que ya estaba depositado el apoyo pero ahora ya no me llega y pues tengo que ir a la presidencia a indagar si ya está el apoyo o no y reconozco que han sido puntuales, el día que es está el dinero.

Todo esto se lo comprobé a Isaac para que no haya dudas, pues no se si tengan engañada a la señora presidenta o está mal informada", resalta Joaquín Inzunza Chávez.