Asegurados los recursos para cierre en Mocorito pero aclaran que “no va a sobrar”

Mocorito, Sinaloa.- La Dirección de Tesorería del Ayuntamiento de Mocorito augura un cierre de año bien, respondió el tesorero Víctor Parra, pero se tiene una proyección realista porque, aunque esperan no tener ningún inconveniente, no pueden ser demasiados optimistas; se pueden presentar inconvenientes y el recurso no va a sobrar, reconoció.

A un mes y un día de que se entregue la administración al mando de María Elizalde, se informó que por el momento se está haciendo una aplicación justa de los recursos y ya están asegurados recursos más prioritarios, como aguinaldos, liquidación y los compromisos con proveedores. Se espera un apoyo que se autoriza de parte de la federación a los municipios a través de Gobierno del Estado.

Lo que va a paliar un poco el impacto que se tuvo en el presupuesto 2021 con la reducción en participaciones por 13 millones de pesos aproximadamente.

En entrevista con el tesorero municipal, expuso que se están preparando para cerrar bien. De manera general explicó cómo se encuentran y cómo esperan cerrar.

“Y cuando digo bien, me refiero a algo justo, tenemos previsto todo lo que conlleva los gastos que tenemos ahorita, básicamente aguinaldos, salarios, gastos indirectos.

Sí bien es cierto que no nos va a sobrar, queremos estar y salir bien con los proveedores que nos han estado auxiliando en los momentos que hemos necesitado de su servicio. Hemos hecho ahorros cada vez que nos llegan las participaciones, de tal manera que nos va a permitir a nosotros tener la posibilidad de cubrir esta prestación de ley sin tener problemas.

El funcionario municipal espera que los buenos pronósticos se mantengan, pero no se descarta algún imprevisto que los haga tener una variación en lo que se tiene proyectado. Porque se ha mantenido una proyección realista en el manejo de márgenes y posibilidades de que surja un inconveniente.

Leer más: ¡Alarmante! Rancherías de Mocorito registran grave escasez de oportunidades de trabajo

“Claro que no podemos ser demasiado optimistas, debemos de trabajar bien de acuerdo con las expectativas, nada de ser negativo, pero sí tenemos que ser realistas de que se pudieran presentar situaciones que habrá de resolverse, pero esperemos que no”, concluyó el director Víctor Parra.