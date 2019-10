Aseguran que Angostura va bien en la sanidad del ganado

Angostura, Sinaloa.- Hoy por la mañana el presidente de la Unión Regional Ganadera de Sinaloa estuvo de visita en Angostura y previo a una reunión que sostuvo con algunos productores pecuarios, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y Maricela García Sánchez (titular de la Ganderal Local), afirmó que el municipio va por muy buen camino en la sanidad animal.

Para el caso del 2019 Cenasica decidió a dos municipios para que se hicieran los barridos correspondientes y estos fueron Navolato y Angostura, en el primero de ellos ya se concluyó esta acción y en el otro está en proceso.

"El 100 por ciento del ganado de Angostura va ser barrido en el tema de tuberculosis, que gracias a Dios hasta el momento no se ha detectado algún caso y eso es muy bueno porque siempre el estado de Sinaloa ha gozado de un estatutos sanitario aprobado para que el ganadero esté en condiciones de exportar la carne siempre y cuando el mercado se lo permita, pues es cuando el precio del kilo está muy atractivo.

El presidente de la Unión Regional Ganadera de Sinaloa, Manuel Urquijo Beltrán. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Sinaloa está en condiciones de exportar ganado pero ahorita el precio en Estado Unidos está bajo, no hay un atractivo económico para exportar", asegura Manuel Urquijo Beltrán.

Además el presidente de la Unión Regional Ganadera en Sinaloa, manifiesta que lamentablemente en este 2019 el Gobierno Federal excluyó totalmente a la actividad, muestra de ello es que no hubo créditos a la palabra, no hubo desarrollo ni fomento ganadero que fue una cosa muy chica y al final de cuentas no supieron donde quedó.

En cuanto al apoyo brindado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel este ha sido muy bueno, pues ha impulsado mucho la actividad ganadera y en su Plan Integral de Desarrollo tiene cuartos vertientes, que son el estatus sanitario, el tema del mejoramiento genético, el valor agregado, etc.