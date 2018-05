Aseguran que no habrá puentes escolares en el mes

Guamúchil, Sinaloa.- Para muchas personas, especialmente para los estudiantes, el mes de mayo se pasa volando, y es que son muchos los días festivos que contempla, pero para Lizandro Sillas, jefe de Servicios Regionales de Sepyc, la realidad es otra al asegurar que no hay puentes, ya que el calendario solo marca dos días inhábiles.

Fotos: EL DEBATE de Guamúchil.

"Hay algunas fechas festivas que no vienen marcadas en el calendario como suspensión de clases, como el día 5. Los únicos días autorizados para que no haya clases son el 1(Día del Trabajo) y el 15 (Día del Maestro).

Es cierto que en este mes hay muchos festejos pero eso no indica que no haya clases en las escuelas. Habrá planteles que el Día de las Madres (10) y el Día del Estudiante (23), en caso de las secundarias, hagan su celebración interna ese día y no se den clases normales porque esa actividad es parte de la académica, pero al dia siguiente todo será normal.

Cuando se usa la palabra de puente escolar todos nos vamos con el pensamiento a que no habrá clases tres o cuatro días seguidos y en esta ocasión no es asi, aquí nada más es el día 1 de mayo y el 15 las suspensiones de clases.

El Día de las Madres caerá en jueves y maestro que no se presente a dar clases el viernes tendrá su sanción", manifiesta Lizandro Sillas.

Cabe resaltar que hoy empiezan los días festivos de mayo, sigue el 5 (la Batalla de Puebla), el 10 (Día de las madres), el 15 (Día del Maestro), el 23 (Dia del Estudiante) y el 25, ultimo viernes del mes que es cuando los maestros llevan a cabo su respectiva reunión de Consejo Técnico.