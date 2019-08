Asesinato de dentista fue un duro golpe

Guamúchil, Sinaloa.- No puede ser posible que a gente de bien la estén matando, fueron las palabras de indignación del ciudadano Bernardo Castro, presidente de EcoAgro, por el crimen de una conocida dentista en esta ciudad.

El asesinato de la profesionista de la tercera edad que fue localizada sin vida hace unos días en su domicilio, consternó a la población y suscitó reacciones. Una de las voces de indignación que se escucharon fue la del líder ambientalista, quien hizo un llamado a las autoridades a brindar mayor seguridad y que no se repita un caso como éste.

“Se debe señalar un basta ya, porque no se puede seguir con esta violencia. Cualquier gobierno que sea no tiene por qué aparentar, sino atacar, actuar. Los ciudadanos no andamos armados y no nos debe tocar esta lotería”, manifestó el ciudadano.

Señaló también que este lamentable caso es “lo que derramó el vaso”, al referirse a los diferentes asesinatos que han venido ocurriendo. El ambientalista no pudo ocultar la afectación que les dejó este crimen a toda la comunidad y a quienes conocieron muy de cerca a María Luisa Inzunza Wong, por lo que aprovechó para externar su sentir y hacer un llamado a través de los medios a que las autoridades hagan lo competente.