Así se ganan la vida los limpiavidrios en los cruceros

Guamúchil, Sinaloa.- Para algunos conductores son una molestia los llamados “limpiavidrios”, pero ellos también se ganan la vida a pesar del peligro que implica y el trabajar a temprana edad sin estudiar.

Al conocer las historias que relataron se pudo conocer porqué eligieron este medio de empleo. En la plática con los miembros de uno de los grupos de limpiavidrios que se reúnen en el crucero, frente al cine, compartieron un poco sus razones y se defendieron del estigma que pesa sobre ellos como drogadictos: “Venimos a trabajar porque aquí se gana mejor y algunos de aquí ayudan a su familia”, respondieron algunos.

En este grupo la mayoría son jóvenes y no estudian. El más joven tiene 15 años y entre los más adultos está un padre de familia de cerca de 35 años.

Claro que la necesidad es la que los atrajo a la informalidad, pero no solo eso: el ingreso, ya que lo mínimo que pueden obtener en jornada de cuatro horas son 300 pesos.

A quien llamaremos Ernesto Mejía es un alumno del segundo grado de preparatoria. Su vestimenta es muy diferente al resto, es un poco más formal. Para él este ha sido el empleo con el que saca adelante sus gastos escolares y no descuida sus estudios, dijo.

El oriundo de Angostura, de apellido Favela Beltrán, cuenta que de aquí saca el sustento para sus tres hijos. “Este es un trabajo temporal, soy albañil y cuando no tengo chamba me vengo. Ya tengo así más de ocho años”, dijo, y aprovechó para comentar que en varias ocasiones han acudido al Ayuntamiento para que no los retiren.

El más pequeño del grupo fue expulsado de la secundaria y así fue como terminó aquí, pero asegura que quisiera trabajar en otra cosa, si alguien le ofreciera empleo. Dijo vivir con su abuela, a pesar de que tiene padres, y que el dinero que gana no lo usa en drogas.