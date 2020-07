Aspirantes a Gobierno Municipal de Salvador Alvarado se dicen listos

Guamúchil, Sinaloa.- Es el tiempo de demostrar y de prepararse para ser considerados como los candidatos a dirigir en las próximas elecciones del 2021. Los aspirantes en Salvador Alvarado lo tienen muy presente y no descartan ver sus nombres en las boletas.

Así lo confirmaron Armando Camacho y Gilberto Lugo, del Partido Acción Nacional, Marco Antonio López González, del Partido Revolucionario Institucional, y Otoniel González, del Partido de la Revolución Democrática. La respuesta común de los actores políticos fue que están listos y a la espera de los tiempos, pero ninguno descartó la posibilidad de contender para ser el próximo presidente del Gobierno Municipal.

“Estamos listos, pero ahorita lo que nos preocupa más es cómo salir de la pandemia”, respondió Armando Camacho, “El Iguano”. Del mismo partido figura Gilberto Lugo, quien dijo: “Estos momentos me demandan un esfuerzo para ofrecer una alternativa de gobierno de respuestas, no de demagogia. Estamos listos para cuando se me llame”, expresó.

Marco Antonio López resume con la frase “para poder aspirar hay que demostrar para poder merecer”. Va por la batalla.

Por su parte, Otoniel González no niega su interés y resalta el trabajo que viene realizando siempre leal al partido.

