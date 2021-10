¡Atención! Bomberos de Guamúchil amplía plazo del cierre de colecta una semana más

Guamúchil, Sinaloa.- Con una meta cubierta al 50 por ciento de su totalidad, Bomberos de Guamúchil ha optado por ampliar una semana más el cierre de la colecta anual 2021. José Refugio Chiquete Ayala, comandante de la institución, informó que la meta para esta colecta es por la cantidad de 800 mil pesos, misma que se estipuló en el año 2019.

Explicó que decidieron aplazar la fecha debido a que algunos empresarios se comprometieron en brindarles todo su apoyo la semana entrante. Cae mencionar que la fecha límite quedó para el día viernes 29 de octubre del presente año.

Destacó que se encuentran muy alejados de la meta y que esta situación puede deberse a que aún no se da un regreso regular a las escuelas que es donde Bomberos obtenía un ingreso considerable ya que cada alumno aportaba en medida de su capacidad.

“Va bien la colecta y el que estemos en el 50 por ciento no nos baja los ánimos esperamos que esta semana que se alargó haya una aportación más”, citó.

Es importante destacar que esta institución el año pasado no tuvo la oportunidad de realizar una colecta debido a las condiciones de salud que generó la pandemia del Covid-19. Aún así lograron salir adelante gracias a unos ahorros y a la ayuda de diferentes empresas privadas quienes realizaron donativos para que no cayeran en una crisis financiera aún más grande.

Chiquete Ayala, dijo que analizaban muy bien qué gastos hacer y cuales no para cuidar el recurso con el que contaba y poder salir el año estable económicamente y sin deudas fuertes que les provocaran dificultades para brindar el servicio a la ciudadanía. Explicó que el elemento humano es lo primero que tratan de asegurar porque para Bomberos es de suma importancia que su personal tenga su salario, así como también es importante cubrir los gastos operativos que tiene la institución.

“Miramos qué gastos no hacer, en qué cosas no gastar el dinero para poder tener como atender las emergencias porque si bien sabemos, nosotros no tenemos una cuota de recuperación y Bomberos genera gastos en cada salida”, explicó.

Mencionó que hasta el momento van bien y que no se ha dejado de atender ninguna emergencia y que no les ha faltado ni combustible ni dinero para reparar algunas fallas que se les han presentado en las unidades.

Por último, hizo un llamado a la ciudadanía en general y les hizo saber que aún pueden apoyarlos y que Bomberos cuenta con todos los alvaradenses para seguir ayudando en caso de requerirlos.