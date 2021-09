¡Atención! Incrementa el precio de las frutas y verduras en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Últimamente los precios de la canasta básica han estado incrementando constante en Salvador Alvarado y muestra de ello es que los costos, principalmente en frutas y verduras, se han disparado, de lo cual algunas amas de casa no pueden costearlo o buscan por otros lados que les salgan más baratos y así poder obtenerlos.

En tanto, consumidores aseguran que cada vez es más difícil y tienen menor capacidad de compra, ya que el salario que se percibe no es suficiente para el sostenimiento de las familias.

“Está muy caro, si hace unas semanas no costaba eso”, fueron las palabras de la señora Cristina Higuera González, al querer obtener tomate para llevarlo a su hogar y darse cuenta del precio, mismo que oscila entre los 29 pesos, cuando en días pasados rondaba alrededor de los 20 pesos.

No obstante, distintas frutas y verduras han tenido un incremento en su costo, lo cual ha generado inconformidades entre los ciudadanos, quienes señalaron que los más altos costos en ellos han sido la cebolla, manzana, durazno y por supuesto la carne, el pollo, entre otros que son los productos básicos en cada uno de los hogares.

Valeria Montes argumentó que ante esta situación prefiere comprar por fuera, donde le saldrá más barato, así asegurándose que no tendrá que quitar algún alimento de su lista, o bien, que le falta recurso para completar su despensa.

Cabe mencionar que esta serie de incrementos en la canasta básica repercute en las familias, ya que cada vez más les alcanza menos con los ingresos que se les hacen llegar a sus hogares.

Eusebio Santillanes, quien se encontraba realizando las compras correspondientes, comentó que ahora él compra mucho menos mandado que años anteriores, ya que no rinde para tanto el dinero.

“Yo cada vez que vengo al mandado algo tengo que ver que incrementó, aunque sea poco, nunca está igual, ni aunque haya pasado una semana, y no deben de estar tan caras las cosas, porque no nos alcanza para llevar todo, y siempre tenemos que quitar algo o poner más dinero del que teníamos destinado, ya que no solamente con lo que se gana se tiene que pagar el alimento, sino también hay otras necesidades, como el agua, la luz, entre otras cosas, siempre están bien caros los huevos, las carnes, los pollos, y ahora que vengo y miro la verdura cara, nombre, que tengan compasión de uno”, fueron las palabras del señor, quien expresó lo anterior muy preocupado por la alza de algunos productos.