¡Atención! Invitan a la ciudadanía a llevar a sus perros y gatos a esterilizar en Angostura

Sinaloa.- El próximo 17 de octubre se estará llevando a cabo una campaña de esterilización en la comunidad de Chinitos, en el municipio de Angostura, Sinaloa, para perros y gatos a partir de las 08:00 horas en el Cobaes número 56, campaña organizada por Huellita con Causa I.A.P. en coordinación a la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, el Departamento de Vectores y Zoonosis y Activistas de Angostura.

Se informó que los animales deben ir en ayunas de 12 horas sin agua y sin alimento, bañados sin garrapatas, pulgas, deben llevar correa y los gatos deben llevarlos en jaula, cartón o funda.

De igual manera se expuso que se debe contar con una toalla limpia de preferencia isabelino o playerita para gatas así como ir en buenas condiciones saludables, que sea mayor de 3 meses hasta 8 años de edad, no llevar a sus animales en celo o lactantes, no paridas así como se dijo que no se aceptará a perros de raza pug, shitzu, bulldog francés y bóxer.

Así mismo se dijo que los beneficios que trae a sus mascotas las esterilizaciones es que se previene tumores, enfermedades, alargas la vida y ayuda a corregir comportamientos indeseados, se reduce el marcaje de orina y en machos el darse a la fuga.