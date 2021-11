¡Atención! La vasectomía es un servicio gratuito, sin dolor y sin secuelas en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Una importante invitación a los hombres hace el equipo de Planificación Familiar del Hospital General de Guamúchil: la vasectomía es gratis, sin dolor, rápida y de pronta recuperación. La planificación familiar también es responsabilidad del hombre, y uno de los métodos más sencillos, rápidos, sin dolor y con pronta recuperación es la vasectomía. Es un servicio totalmente gratuito que brindan las clínicas de salud pública en el municipio de Salvador Alvarado.

En el caso del Programa de Planificación Familiar del Hospital General de Guamúchil el servicio se brinda todos los días, pero hay horarios para programar la atención, de las 07:00 a las 12:00 horas. La encargada del Programa de Planificación Familiar, Alma Flores, invitó a asistir e informarse sobre el servicio. “Y si se acude del 15 al 19 de noviembre se les realizará esa misma semana la vasectomía con el urólogo Héctor Manuel Duarte”.

La invitación es a los hombres a practicarse la vasectomía y apoyar a sus parejas, para no dejarles toda la responsabilidad de la planificación familiar. No solo es por mejorar la calidad de vida en familia, sino también como un método de protección saludable si ya no se desea procrear familia. Esto es un método muy sencillo. Se realiza una inserción muy pequeña durante 20 a 30 minutos. El paciente permanece en el hospital máximo una hora y se puede ir a su casa. Es una recuperación muy rápida y no es un procedimiento doloroso.

Este año se han atendido en promedio tres hombres cada mes. La mayoría se encuentra en el rango de edad de los 30 a los 40 años. Son los padres jóvenes los que están siendo más responsables con la planificación familiar, destacó la enfermera Alma Flores.

La encargada de Planificación Familiar abordó el tema de los mitos de la vasectomía, ya que es común escuchar que la vasectomía afecta las eyaculaciones, la virilidad, la función eréctil, “todo esto es totalmente falso, ya que solamente es un procedimiento para cortar el conducto deferente y los espermatozoides se mueren en el camino”, explicó Alma Flores. Será el próximo 19 de noviembre (hoy), que se conmemore el Día Nacional de la Vasectomía sin Bisturí. La próxima semana se practicarán todas las solicitudes que se reciban, para intensificar la campaña de atención.