Atención a tiempo en embarazo puede salvar a madre y bebé: Mirna Camacho, doctora de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Un chequeo constante y acatar las recomendaciones de los profesionales de la salud permite evitar la muerte materna y perinatal. Éste es el objetivo del Día Nacional de la Salud Materna, que se conmemora cada 9 de mayo.

El mensaje este día para las mujeres embarazadas es acudir a recibir atención a cualquier unidad de salud, ya sea IMSS, Issste o Secretaría de Salud, “porque una atención a tiempo les puede salvar la vida y la de sus bebés”, exhortó la directora del Hospital General de Guamúchil, Mirna Norely Camacho. El llamado hace énfasis en la prevención porque la mayoría de las muertes se pueden prevenir.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para quienes no cuentan con Seguridad Social ni Issste, se puede acudir al Centro de Salud con la hoja de no avenencia que muestre no estar afiliada al IMSS o ISSSTE. Los horarios de atención son matutino y vespertino, de 07:30 a 14:00 y de 14:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes. En el HG de Guamúchil el horario es de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes. La directora del HG informó que se debe acudir al Módulo de Planificación Familiar para cualquier información y servicio.

El programa de salud materna de la Jurisdicción Sanitaria está dirigido a mujeres embarazadas, puérperas y en periodo de lactancia, que presenten factores de riesgo modificables, mujeres o parejas que planean embarazarse, en edad fértil con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas pertenecientes a grupos vulnerables.

El área de Salud Reproductiva promueve la importancia de la atención pregestacional. Realiza actividades para informar y empoderar a las futuras madres para que cuando planeen embarazarse lo hagan en las mejores condiciones de salud.

La recomendación es iniciar el control prenatal a partir del primer trimestre. En el caso de embarazada de bajo riesgo, se debe recibir como mínimo cinco consultas en su embarazo.

Leer más: Cruz Roja Guamúchil registra cinco casos de picaduras de abejas

En general los servicios que se brindan en la Secretaría de Salud son orientación, consejería y atención prenatal y postparto. También existe el código mater en caso de una emergencia obstétrica en todos los hospitales de segundo nivel. Cabe mencionar que la atención a embarazadas no se interrumpió con el inicio de la pandemia.

El llamado del director del Centro de Salud de Guamúchil, Idelfonso Urías Cervantes, es a no temer a acudir a consulta ante la pandemia, porque lo más importante es atenderse a tiempo, por el bien de la madre y del bebé.