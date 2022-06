Atienden problema de falta de electricidad en escuela de El Ébano, Angostura

Angostura, Sinaloa.- Apenas el pasado martes madres de familia de la escuela Benito Juárez, de El Ébano, Angostura, se manifestaron molestas porque desde el mes de febrero la escuela está sin electricidad y mientras tanto los alumnos toman sus clases sin luz y aire acondicionado, por lo que hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que dieran solución a este problema.

Ante esto, Jesús Villela, jefe de Servicios Regionales del Évora, manifestó que ya se encuentran trabajando en solucionar este problema.

Explicó que en cuanto se percataron de la situación se pusieron en contacto con el departamento de materiales educativos de la SEPyC, que se encargará de trabajar en busca de solucionar este problema lo más pronto posible.

En cuanto a la preocupante situación que se presentó en la primaria Benito Juárez, señaló que el anterior director que estaba al frente de la institución educativa no realizó las tareas correspondientes para gestionar recursos para atender la obra inconclusa que provocó la falta de electricidad, y por ello es que Servicios Regionales no había actuado para ayudarles, porque no habían recibido alguna petición formal.

Y en este punto es importante resaltar que las madres de familia que se manifestaron de manera puntual aseguraron que ya habían buscado apoyo con este departamento, sin embargo, no les validaron el trámite y esto impedía que pudieran avanzar con la obra, e incluso señalaron tener documentos donde ya habían enviado oficios a Servicios Regionales, por lo que no concuerdan ambas declaraciones.

Por otro lado, Jesús Villela señaló que la SEPyC fue la que se encargó de facilitar los recursos para resolver el problema, por lo que no puede asegurar la inversión, y aprovechó para recalcar que la Secretaría de Educación Pública y Cultura tiene la intención de resolver el problema con la mayor prontitud.

Con esto señaló que este problema será solucionado y que las madres de familia cumplieron su objetivo: de ser escuchadas y atendidas, por ende, solo resta esperar que el departamento correspondiente finalice los trabajos para conectar de nuevo la electricidad.