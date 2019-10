Auditoría descubre deudores en la Comuna de Angostura

Angostura, Sinaloa.- En estos momentos el Ayuntamiento de Angostura trabaja fuerte en dar respuesta y aclarar a la brevedad posible las observaciones hechas por al ASE en la auditoría que recientemente llevó a cabo.

Gracias al minucioso trabajo que realizó la Auditoría Superior del Estado se descubrió que la exlíder del sindicato de trabajadores, Mirna Guadalupe Bojórquez Mascareño, tiene un deuda con el Ayuntamiento de aproximadamente 226 mil pesos, cantidad que no se comprobó de un cheque que recibió.

La tesorera municipal Alma Judith Solís Chávez expresa que la ASE analizó 227 expedientes, esto en un complejo de 427 páginas, de éstas, 164 salieron con observaciones para el Ayuntamiento y de manera general son 25, de las cuales alrededor de 10 le corresponden a la administración de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y el resto son de la administración anterior.

“En el tema de obras tuvimos cerca de 84 observaciones, esto por falta de supervisión en el desarrollo de lo que se estaba construyendo, es decir, en el catálogo de conceptos decía que se iba a instalar vitropiso, a lo mejor no se le puso, y pues viene como observación, porque dicha obra no se ejecutó bien, en tanto que en el tema administrativo tenemos observaciones por la falta de expedientes por parte de los trabajadores de la administración pasada, además hay detalles en el firmado de nómina, incluso en algunos casos vienen deudores y puedo resaltar que ahí viene la exlíder sindical, que viene con un pendiente de 226 mil que no se comprobaron de un cheque que se le hizo, y en el tema de nosotros algunas son de carácter de alguna imagen que son del periodo noviembre-diciembre.

En la medida de nuestras posibilidades, a las que estaban a nuestro alcance ya dimos respuesta a algunas observaciones, y es bien sabido por todos que cuando llegamos a la administración no se nos hizo entrega formal de expedientes ni la integración de nada de nada, una ausencia enorme de archivo de facturación.

Al hacer nosotros una contabilidad nos topamos con deudas y no nos quedó de otra más que hacerles frente, y eso nos detuvo, como el pago de impuestos, y además tuvimos que solicitar un préstamo, un anticipo del presupuesto para el pago de nómina, que era un recurso que no se ahorró y no se tenía para cubrir la cuota de los trabajadores”, detalla la tesorera municipal.