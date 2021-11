Aumenta esperanza en la venta de autos “chocolate” en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Diciembre es el mes más esperado y anhelado, se ha convertido en el más querido y deseado por toda la ciudadanía y por vendedores de automóviles de la ciudad de Guamúchil, más ahora con la nueva reforma que implica legalizar los carros llamados “chocolate”.

Se pinta de esperanza y una luz al final del túnel puesto que para los vendedores ha sido un año un poco difícil en cuestión que casi no han podido obtener buenas ventas. Augurando que diciembre sea el mes donde más ventas de autos haya y así poder estabilizarse un poco económicamente, es lo que más desean los comerciantes. Todo trabajador espera con ansias que llegue el depósito del famoso aguinaldo y así poder invertir en comprar o completar para un carro.

El señor Carlos González manifestó encontrarse con buenas esperanzas de que la venta de los carros “chocolate” poco a poco irá saliendo puesto que se acercan los días en que puedan salir del estancamiento.

“Se acerca el mes más esperado no solo por mí como vendedor, sino por aquellos que desean adquirir un carro a buen precio y en buen estado y lo que más nos va a favorecer fue lo que dijo el presidente acerca de la legalización de los carros americanos, la verdad espero sí me vaya bien, porque en todo el año han sido muy pocos los carros que he vendido”, indicó.

Por otro lado, César Lugo dijo sentirse muy contento porque ya falta muy poco para que los empleados empiecen a recibir los aguinaldos y se sabe que en lo que más gastan es en poder obtener algún carro y los más económicos y que tienen más demanda son los carros “chocolate”.

“Los compradores de carros siempre buscan lo bueno, bonito y que les salga más barato puesto que se sabe que la economía no anda muy bien y, pues, espero que en este mes y el próximo haya un repunte en las ventas”, externó.

Asimismo, Jorge Bojórquez, quien tiene ya muchos años en el negocio de la compra y venta, dijo que este no ha sido un año fácil para él, ya que la economía apenas está retomando su curso, pero su última esperanza es el próximo mes o a inicios.