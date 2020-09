Aumenta la venta de boletos para la rifa del avión en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Tal parece que la venta de los boletos para intentar ganarse el equivalente al valor del avión presidencial ha ido en aumento. Las encargadas de las tiendas que comercializan este tipo de boletos aseguran que aproximadamente 50 personas son las que se han acercado solamente en esta semana para adquirir este peculiar producto con la esperanza de ganar el dinero que se oferta, y que anteriormente la demanda era muy baja.

Alondra Valdés, quien está a cargo de un local que vende los boletos, informó que esto se debe a que la fecha de la rifa se está acercando y que por eso las personas se animan más a comprarlo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por su parte, el señor Julio Sánchez Valenzuela, quien se encontraba comprando dicho producto, expresó que estaba indeciso en comprar o no el boleto, porque no tenía la esperanza de ser el ganador.

Está muy difícil que gane.”

Señaló que no sabe ni por qué lo compró, pero que cuando menos pensó ya estaba en la tienda pidiéndolo. Por último el señor Amado López comentó que sí ha pensado en comprar uno, pero que aún no lo hace porque no completa el dinero.