Aumentan casos de enfermedades respiratorias en la región

Guamúchil, Sinaloa.- En estas fechas decembrinas sin duda alguna los cambios climáticos afectaron a la sociedad, ya que el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Luis Víctor Velasco Zayas, informó que tan solo en el mes de diciembre se presentaron 4 mil 167 casos de enfermedades respiratorias, los cuales se espera que continúen a la alza en los meses de enero y febrero.

Según explicó Velasco Zayas, el número de enfermos es menor a comparación del año pasado, sin embargo, en este año va incrementando el número de casos con problemas respiratorios, ya que en el 2017 en el municipio de Angostura se presentaron mil 423 casos, mientras que en Mocorito mil 368 y en Salvador Alvarado mil 376, no obstante, se espera un repunte debido a que las temperaturas empezaron a descender muy tardíamente.

Fotos: Matías Rodríguez/EL DEBATE.

Por ello es que hizo un llamado a la ciudadanía para que estén atentos a las actividades de prevención, asimismo, que no se automediquen y que cuando sientan la presencia de enfermedad respiratoria acudan a su unidad médica más cercana, ya que podría ser riesgoso en las personas más susceptibles, como son los niños menores de 5 años, personas adultas mayores de 60 años y embarazadas.

Dentro de las recomendaciones que compartió para evitar un mayor número de enfermedades, fueron evitar los cambios bruscos de temperatura, taparse la boca y la nariz con bufanda, no respirar el aire frío, consumir abundantes líquidos, frutas, así como verduras ricas en vitamina A y C, lavarse las manos con frecuencia, para evitar la transmisión de persona a persona, y no fumar en lugares cerrados donde se encuentren niños y adultos mayores.



Por último, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03 señaló que para evitar ese tipo de enfermedades se necesita que todas las personas vulnerables estén vacunadas contra la influenza, por ello hizo una invitación a quienes no la tengan acudan a su unidad de salud para que se les aplique y estén protegidos en esta temporada invernal. Aunado a ello, destacó que la vacuna no tiene capacidad de infección, ya que lo único que hace es proteger.