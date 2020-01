Aumentó 35 por ciento las compras en línea y fraudes

Guamúchil, Sinaloa.- La Procuraduría Federal del Consumidor ha detectado un incremento del 35 por ciento en las compras por internet al cierre del año 2019, pero lo preocupante es que se registran muchas personas afectadas por fraudes, informó el director estatal Miguel Ángel Murillo.

Durante el operativo decembrino, que se mantendrá hasta el 6 de enero, las quejas más comunes han sido los fraudes en línea, por lo que la Profeco da a conocer dicha situación para que la ciudadanía esté alerta de los riesgos.

“El llamado la ciudadanía es a tener precauciones al realizar compras por internet y asesorarse antes de comprar, ya que hasta el momento se han recibido muchas quejas por fraudes. Estamos invitando a los consumidores que si van a comprar algo, acudan a la Procuraduría para que se les brinde la asesoría necesaria”.

Con información y medidas de seguridad se reducen los riesgos de ser víctimas de la delincuencia. El titular de la Profeco en Sinaloa expuso que ante los tiempos que están cambiando con el incremento de las compras, también aumenta el riesgo del fraude.

Respecto a los reportes recibidos comentó lo siguiente: “Se han estado tomando muchos casos en donde al final de cuentas son víctimas de fraude y no de alguna irregularidad del proveedor con el consumidor”.

En los casos de fraudes se ha detectado que una parte de las personas no tiene las precauciones necesarias o no está bien informada al momento de comprar. No cuentan con una medida de seguridad o no buscan una opinión a través de las páginas en donde se han presentado casos de fraude.

Al intervenir la Profeco se encuentra que muchas de estas páginas ya fueron dadas de baja. También se detecta que las compañías no responden a las llamadas de la Procuraduría y no dan la cara. Estas acciones representan un delito penal por fraude, precisó el funcionario estatal.

Para la Profeco los cambios en las tendencias del consumo representan un gran reto, porque las nuevas generaciones están priorizando las páginas electrónicas, en parte por el bajo costo del producto, pero a veces lo barato sale caro.