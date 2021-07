Aumento de tortilla causa molestia en la ciudadanía de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Con molestia y en completo desacuerdo es como dice estar la ciudadanía de Salvador Alvarado ante el incremento de dos pesos que se tendrá en la tortilla el día jueves, puesto a que ahora se verá aún más afectada la economía de cada hogar. La señora Rosaura Daniela Gutiérrez, habitante de la ciudad de Guamúchil, dijo no estar de acuerdo ante esta acción, que provocará que le alcance menos sus ingresos para la quincena e ir a surtir lo indispensable.

“Dos pesos son dos pesos, no estoy nada de acuerdo con esto, se ha tenido mucho incremento de la canasta básica y ahora también con la tortilla, no es nada justo, y bien saben por lo que estamos pasando y ni así se apiadan”, fueron las palabras de la señora.

Del mismo modo, el ciudadano Pablo Antonio Pérez argumentó que ahora será más difícil poder adquirir la tortilla, pues aunque parezca mínima la cantidad del incremento, sí será más complicado. “Yo como consumidor no me parece nada esto del incremento, porque no se compra la tortilla una vez, sino que casi toda la semana, porque es indispensable”, comentó.

Por su parte, la señora Angelina Ramírez agregó que cualquier incremento, por mínimo que sea y en el producto que sea, afecta la economía de las personas.

“Es uno de los elementos básicos para la mayoría de las familias y el incremento de la tortilla la verdad me parece que no va, porque todos los años y a cada rato, es más, y a veces dentro del mismo año, incrementa entre dos veces, lo que, la verdad, no es nada correcto”.

Cabe mencionar que tras preguntarle a la ciudadanía qué representaba para ellos este incremento de los dos pesos en las tortillas, dieron a conocer que aparte de no estar a favor de ello, representa un golpe, en pocas palabras, fulminante, principalmente por las condiciones sociales que han generado la pandemia del Covid-19, ya que la crisis económica causada por el virus puede que haya provocado un pronunciamiento al aumento de este producto que se sabe que es indispensable en cada uno de los hogares.

