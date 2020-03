Aún no dan de baja al director de Ecología

Mocorito, Sinaloa.- Ante la destitución de Walter Pérez, director de Ecología en el municipio de Mocorito, Ylsa Espinoza, oficial mayor, informó que por su parte no se ha hecho una baja debido a que no existe una queja laboral.

“Yo no he hecho una baja porque no hay una queja laboral, y yo como oficial mayor estoy para atender asuntos laborales”, citó.

La oficial mayor agregó que no le ha llegado ninguna queja y que de manera oficial no hay una baja que haya salido de Oficialía Mayor.

Dijo además que en el Ayuntamiento no hay una Oficialía de Recursos Humanos y es por eso que el área que ella representa es quien se encarga de los asuntos laborales y de resolver este tipo de casos.

La oficial mayor expresó que desconoce si el exdirector de Ecología está siendo despedido injustificadamente, pero repitió que no hay motivos de despido en cuanto a una falta de labores se refiere de parte de Walter Pérez.

“Yo desconozco esto, una baja por cuestiones laborales no ha salido de Oficialía Mayor, es lo que yo puedo decir”, dijo la funcionaria municipal.

Por último señaló que en las cuestiones de liquidaciones ya se encarga el área de Tesorería. Anteriormente el presidente de la comisión de Ecología, Julio Medardo Serrano Soto, dijo que él se enteró por las redes sociales y no por el alcalde.